孟耿如志奪金鐘紅毯第一美 擔心黃子佼台上猛cue她

2018年10月02日 16:45 時報周刊 張毓琪

藍葦華、盧以恩主演的《青苔》入圍6項大獎，2人都坦言很想拿獎。公視提供

公廣集團邀旗下入圍團隊參與「公廣同心 敲響金鐘」茶會，並贈獎座給入圍者，準戲王李國毅、藍葦華、張翰、宋柏緯，與謝盈萱、孟耿如、黃姵嘉等準戲后，還有甫獲廣播金鐘、又要挑戰電視金鐘的馬世芳與主持搭檔陶傳正等，逾20位入圍者應邀出席，奪獎氣勢強大。

以學運與青年成長軌跡為背景，迷你劇《他們在畢業的前一天爆炸2》入圍12項，是本屆金鐘大贏家。由導演鄭有傑領軍，入圍的宋柏緯、胡廣雯、夏騰宏與入圍音效獎的Fran法蘭共同參加。

描繪更生人家庭與情感的公視人生劇展《青苔》入圍6項大獎，由導演蘇奕瑄、與演員藍葦華、盧以恩代表出席；藍葦華另也以公視新創電影《乒乓》入圍迷你劇集／電視電影男配角。已連四年入圍金鐘獎的藍葦華不來「入圍就是肯定」那一套，坦言很想將兩座金鐘都拿下，「我之前拿到的獎座放在岳父母家，不想看到它，是怕自己驕傲。」若再獲獎，他依然會將獎座放到岳父家。

此外，劇場打磨出細膩的演技令謝盈萱甫近一年徹底發光發熱。她以公視新創電影《錢莊聽來的事》獲金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角入圍，且《花甲男孩轉大人》也入圍戲劇女配角，她表示「我能做的就是繼續加油努力」。謝盈萱日前還以電影《誰先愛上他的》獲得第20屆台北電影節女主角，昨又宣布獲金馬獎女主角入圍，獲獎聲勢高漲。

謝盈萱入圍戲劇女配角的對手之一，楊小黎以飾演《台北歌手》主人翁呂赫若之妻角色入圍；同劇的莫子儀、黃姵嘉、陳家逵也同獲男、女主角獎與男配角獎入圍，頗被看好，幾位演員也與導演樓一安出席茶會。

打造國內職人、醫療劇新格局的《麻醉風暴2》自播出以來聲勢浩大的，今由製作人湯昇榮、導演蕭力修領軍，與入圍男女主角的李國毅、孟耿如偕多位技術團隊成員出席典禮。李國毅和孟耿如都是首次入圍，兩人均以平常心看待，孟耿如目前積極瘦身，志奪「紅毯第一美」，只擔心男友黃子佼到時太常cue她；李國毅則表示他第一次參加，應會穿得保守一些，至於能否掄元他看得很開，若是獲獎他會好好喝一杯，

李國毅及黃健瑋同以《麻醉風暴2》入圍「戲劇節目男主角獎」，李國毅表示：「若是黃健瑋拿獎，我應該會高興到哭，畢竟我們認識，他怎麼為這部戲努力的我也都看在眼裡。」

公視學生劇展《一步之遙》由演員張翰代表出席，張翰同樣也連續兩年均獲提名；此外，輕快卻動人的連續劇《城市情歌》獲提名最佳戲劇，製作人鄭秀英、導演黃朝亮也盛裝與會，向在場入圍者道恭喜。

主持人馬世芳今年一口氣包辦電視和廣播節目主持獎，他與陶傳正主持的的《閃亮的年代Yesterday Once More》深受讚賞，也入圍綜藝節目獎、主持人獎。馬世芳也表示，原本只想服務溫習青春時光的觀眾「後來發現節目引起的共鳴遠遠超出自己想像」。

(時報周刊)