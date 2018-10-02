里幹事陪拜票遭調職 議員批市府雙重標準

2018年10月02日 16:53 中時 李怡萱

基隆市安樂區一名林姓里幹事，被指控在下班後陪同市議員參選人林沛祥拜票。（翻攝自基隆人）

基隆市安樂區一名林姓里幹事，被指控在下班後陪同市議員參選人林沛祥拜票。（翻攝自基隆人）

基隆市安樂區一名林姓里幹事，被指控在下班後陪同市議員參選人林沛祥拜票，民眾上網爆料後，市府將林姓里幹事記大過、調離現職，議員張芳麗今（2）日下午市政總質詢時表示，市長林右昌9月30日下午在朝棟里舉辦市政說明會，若照此標準，當天參與的公務人員也應該受處分，質疑市府「雙重標準」。

對此，張芳麗質疑，若是在上班時間幫人輔選而受到處分就無話可說，如果下班時間去拉票也要受到約束，那麼市長林右昌9月30日星期天下午在朝棟里舉辦市政說明會，參加活動的公務人員是否都要受處分？

她表示，這是觀感問題，每個人都有私人的交情或支持的候選人，利用下班時間助選無可厚非，希望市府心胸放開一點，沒必要「判了死刑還要鞭屍」，應該給人留一條活路。

民政處長王榆森回應，雖然林姓里幹事是在下班之後陪同林沛祥拜票，但里幹事握有行政資源，對社區民眾還是有一定影響力，不應違反行政中立。

另外，王說，市長林右昌當天在朝棟里舉辦的市政說明會，主要是在向里民說明市政建設與發展，現場也沒有選舉行為，與選舉或競選活動沒有任何關係。

(中時 )