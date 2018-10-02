里幹事陪拜票遭調職 議員批市府雙重標準

基隆市安樂區一名林姓里幹事（圖左），被指控在下班後陪同市議員參選人林沛祥（圖右）拜票。（翻攝自基隆人）

友善列印
中時
李怡萱
基隆市安樂區一名林姓里幹事，被指控在下班後陪同市議員參選人林沛祥拜票。（翻攝自基隆人）
基隆市安樂區一名林姓里幹事，被指控在下班後陪同市議員參選人林沛祥拜票。（翻攝自基隆人）

基隆市安樂區一名林姓里幹事，被指控在下班後陪同市議員參選人林沛祥拜票，民眾上網爆料後，市府將林姓里幹事記大過、調離現職，議員張芳麗今（2）日下午市政總質詢時表示，市長林右昌9月30日下午在朝棟里舉辦市政說明會，若照此標準，當天參與的公務人員也應該受處分，質疑市府「雙重標準」。

對此，張芳麗質疑，若是在上班時間幫人輔選而受到處分就無話可說，如果下班時間去拉票也要受到約束，那麼市長林右昌9月30日星期天下午在朝棟里舉辦市政說明會，參加活動的公務人員是否都要受處分？

她表示，這是觀感問題，每個人都有私人的交情或支持的候選人，利用下班時間助選無可厚非，希望市府心胸放開一點，沒必要「判了死刑還要鞭屍」，應該給人留一條活路。

民政處長王榆森回應，雖然林姓里幹事是在下班之後陪同林沛祥拜票，但里幹事握有行政資源，對社區民眾還是有一定影響力，不應違反行政中立。

另外，王說，市長林右昌當天在朝棟里舉辦的市政說明會，主要是在向里民說明市政建設與發展，現場也沒有選舉行為，與選舉或競選活動沒有任何關係。

(中時 )

丁丁追上了？台北市黨部：民調只… 國民黨公投1萬多死人連署 中選會…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。