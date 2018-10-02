賴清德肯定台中改善空汙成績 盧秀燕團隊反批民進黨施政都是第一名？

2018年10月02日 17:11 中時 陳世宗

盧秀燕競選部發言人張又仁（右一）說，民進黨施政都是第一名，市民質疑空汙都是錯？（陳世宗攝）

行政院長賴清德2日肯定台中市市長林佳龍與市府團隊對改善空汙的努力！林佳龍對此表達感謝說，台中PM2.5今年前9月平均值已降至19微克，優於全國平均，將持續努力朝15微克目標邁進。盧秀燕競選部發言人張又仁說，民進黨施政都是第一名，市民質疑空汙都是錯？

林佳龍表示，感謝賴院長公開肯定台中在4年來改善空汙的努力，市府也獲得行政院環保署與環境聯盟評比第一，這都反映在客觀數據上；目前台中火力發電廠PM2.5排放量，約佔台中3大汙染源排放量約15％，市府透過生煤減量、加嚴排放標準等管制措施，這幾年已見成果。

媒體詢問盧立委提出反空汙公投訴求，似乎與現況有矛盾？林佳龍指出，解決空汙需要客觀的數據，空汙的問題是過去政府執政所造成，自己上任後負責解決，但他們反而嫁禍於他，這是「放火的罵救火」。有很多人對市府的努力給予肯定，也替他被抹黑覺得不捨，儘管如此，他仍相信公道自在人心。

針對媒體詢問盧立委的反空汙公投，主張「以平均每年至少降低1％的方式，逐年降低火力發電廠發電量」，是否會造成全國電力不足？林佳龍表示，對抗空汙應是要減汙，不是減電，照他們的公投文字描述，減少發電，甚至可能減到相較燃煤汙染更低的天然氣發電量。

張又仁說，台中市政府製造再多的數據，中央給台中市政府頒發再多獎項，只要能源政策不改變，台中市的空汙就會一直存在。林團隊一再惡意扭曲要求降低火力發電，改以其他能源發電的反空汙公投，甚至恐嚇市民商家，反空汙公投一過，就會面臨限電危機毫不遮掩其獨裁政權心態、無視人民健康呼吸權的政黨本質。

張又仁表示，民進黨面對不利自己的質疑聲音，永遠都是別人錯，盧秀燕質疑數字錯、監察院調查市府減煤數字虛報也錯、審計部說台中市舉債1198億也錯，往後是不是連法院對其不利的判決也都有錯！

張又仁強調，請民進黨正視中部空污嚴重問題，用良心傾聽人民的心聲，不要再用數據硬拗，空汙有没有改善，人民的眼睛看得到、呼吸得到，老百姓没有全棟抗空汙豪宅可躲，如果連行政院都要否決台中市民爭取健康呼吸權，市民只好用年底的選票否定你們！

(中時 )