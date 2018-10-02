徐若瑄曝老公愛從「背後來」！兒子因佔有慾對畢書盡森77

2018年10月02日 16:50 中時 徐桐炘

徐若瑄（Vivian）今出席兒童福利聯盟文教的助養活動，號招朋友一起幫忙，還邀請現場媒體捐款，推廣活動不遺餘力，她之前陪伴患有腦室肥大的「等家寶寶」凱凱一整天，也親自參與助養計畫，更親自示範一週如何省下600元，她大方分享：「不喝拿鐵省錢，用牛奶和蘇打餅乾代替紅酒和Cheese，三天不洗頭，呵青菜湯減肥又養生，搭車換走路，我甚至在新加坡一天沒吹冷氣。」

此行特地返台參與公益活動，離開兒子Dalton3天，不只Vivian捨不得，兒子更依依不捨，得知她要為工作離開新加坡時，先是要求她抱緊自己，還結巴說出：「媽媽，你去台北工作，我已經很想你了耶！」讓Vivian心疼又欣慰，她還搞笑透露老公和兒子很像：「都喜歡我從背後擁抱他們，我很像男的。」被虧家裡男人原來都愛從「背後來」。

Dalton已經開始上學，被問有沒有暗戀女生，Vivian笑說Dalton和咘咘是天生緣分，不過Dalton現在對媽媽的佔有慾最強，之前Vivian為畢書盡的演唱會站台演唱〈美人魚〉，兒子竟然問：「這個帥哥太過分怎麼可以唱馬麻的歌？」而且再也沒唱過該曲，童言童語讓她笑翻。

Vivian表示因為體質關係，不會再生下一胎，擔心若再需臥床，就沒辦法照顧Dalton，她也表示老公的2個女兒都很貼心，但不排除未來直接收養孩子，只是須先和家人討論，也希望等Dalton長大後，自己更有帶孩子的經驗和想法，再考慮收養。

(中時 )