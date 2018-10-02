高雄》怕陳其邁沒版面 網友重溫他制裁大陸質詢影片

2018年10月02日 16:53 中時電子報 邱文秀

陳其邁質詢揚言制裁大陸，影片傳到微博大陸網友笑翻。(微博)

民進黨立委陳其邁之前質詢前陸委會主委王郁琦時，也曾失言爆出「我是你爸爸啦!」

高雄市長選情有可能翻盤，國民黨高雄市長參選人韓國瑜不論在PTT八卦版或政黑版討論度都超熱烈，每天都有許多新聞報導。PTT鄉民發文翻出陳其邁為了肯亞案詐騙犯，質詢前陸委會主委夏立言畫面說「其邁都沒有版面好可憐，幫他平衡一下，看一下其邁如何制裁大陸吧!」

國民黨高雄市長參選人韓國瑜不論在PTT八卦版或政黑版討論度都超熱烈，網路聲量很高，政黑版網友發文討論「韓國瑜最近在PTT的熱度」。

韓國瑜政見之一著重與對岸關係，擬與大陸南方、東南亞推動「南南合作」。被鄉民攻擊「九二共識」與「意識形態」，推文吵成一團。有網友回文「其邁都沒有版面好可憐，幫他平衡一下，看一下其邁如何制裁大陸吧!」

2016年4月因肯亞案，民進黨立委陳其邁質詢陸委會主委夏立言「若台人最後帶不回來，有沒有什麽方式可以制裁中國大陸?」 夏立言回應「可以禁止中國大陸的觀光客過來，但這樣是我們需要的嗎?」讓陳其邁一度語塞，並說「一定要走到最後一步大家撕破臉嗎?」影片被剪輯傳到微博，讓大陸網友稱笑到扶桌，天天看台灣立委質詢比綜藝節目還搞笑。

(中時電子報)