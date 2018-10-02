高雄》怕陳其邁沒版面 網友重溫他制裁大陸質詢影片

陳其邁質詢夏立言如何制裁大陸，自影片6:30左右開始。
友善列印
中時電子報
陳其邁質詢揚言制裁大陸，影片傳到微博大陸網友笑翻。(微博)
民進黨立委陳其邁之前質詢前陸委會主委王郁琦時，也曾失言爆出「我是你爸爸啦!」

高雄市長選情有可能翻盤，國民黨高雄市長參選人韓國瑜不論在PTT八卦版或政黑版討論度都超熱烈，每天都有許多新聞報導。PTT鄉民發文翻出陳其邁為了肯亞案詐騙犯，質詢前陸委會主委夏立言畫面說「其邁都沒有版面好可憐，幫他平衡一下，看一下其邁如何制裁大陸吧!」

國民黨高雄市長參選人韓國瑜不論在PTT八卦版或政黑版討論度都超熱烈，網路聲量很高，政黑版網友發文討論「韓國瑜最近在PTT的熱度」。

韓國瑜政見之一著重與對岸關係，擬與大陸南方、東南亞推動「南南合作」。被鄉民攻擊「九二共識」與「意識形態」，推文吵成一團。有網友回文「其邁都沒有版面好可憐，幫他平衡一下，看一下其邁如何制裁大陸吧!」

2016年4月因肯亞案，民進黨立委陳其邁質詢陸委會主委夏立言「若台人最後帶不回來，有沒有什麽方式可以制裁中國大陸?」 夏立言回應「可以禁止中國大陸的觀光客過來，但這樣是我們需要的嗎?」讓陳其邁一度語塞，並說「一定要走到最後一步大家撕破臉嗎?」影片被剪輯傳到微博，讓大陸網友稱笑到扶桌，天天看台灣立委質詢比綜藝節目還搞笑。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇1

文章來源：PTT論壇2

萬華區麻將協會涉賭 內政部：廢… 賴士葆指屏縣府公然買票 潘孟安…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。