彰化二水樂齡「箕福狗」舞得很開心

2018年10月02日 17:00 中時 鐘武達

二水家政中心的樂齡長者開心大跳「箕福狗」的舞步。（鐘武達攝）

二水鄉海豐社區曾是竹器製品大本營，但因塑膠製品興起而沒落，二水家政中心今年特別邀請竹編師傅創作狗年應景的「箕福狗」，更配合慶典為老人家編寫舞曲，希望能讓社區的長輩找回年輕的記憶，2日「箕福狗」舞正式發表，樂齡長者跳得好開心。

二水家政中心主任羅素卿表示，海豐社區早年編製的畚箕和竹籠行銷全省，但60年代塑膠器具大量上市以及外銷香蕉改用紙箱包裝，當地的「做畚箕」、「編竹籠」行業跟著沒落了

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竹編用品雖然沒落，但是竹編藝術還留著，為延續在地竹編技藝，家政中心與社區積極推廣畚箕的「藝術化」，特別邀請老藝師指導創作各種可裝飾可收納的器具，希望能為畚箕找到新生命。

過去幾年，海豐社區邀請社區內的老師傅藉傳承技藝，也培訓種子教師，還利用畚箕成功創作「拂錢獅」、「拂錢牛」、「草繩牛」、「畚福雞」以至今年的「箕福狗」。社區樂齡長者們，則利用空閒排練舞獅、舞牛、舞雞等舞曲，配合農村生活情境，希望舞出健康與快樂。

2日上午家政中心舉行「箕福狗」舞曲的發表會，包括羅素卿、二水農會總幹事事蔡文琳與社區的婆婆媽媽與小朋友也都特別到場加油與鼓勵，同時也見證老人家們開心回味昔日農村的樂趣。

(中時 )