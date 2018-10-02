賴士葆指屏縣府公然買票 潘孟安：不撤回就提告

2018年10月02日 17:10 中時 潘建志

屏東縣議員陳文弘2日質詢，針對藍委賴士葆把恆春鎮公所舉辦全鎮大摸彩，直為是屏東縣政府公然買票之事提出質詢，縣長潘孟安怒斥是惡意抹嚇，公開要求賴撤回，否則將採取法律行動。民進黨屏東縣黨部也發表聲明，指稱國民黨立法院黨團是假新聞製造中心。

賴士葆1日在立法院財政委員會業務質詢時指出，7月恆春鎮公所動用地方建設基金辦理大摸彩活動，獎品多達3000份，印象中潘孟安縣政做得不錯，怎麼還要拿老百姓的錢買票？還在臉書下標「屏東縣政府公然買票」，要求審計單位盯緊點。

潘孟安答詢時指出，「真是趴著也中槍！」他看過指控影像，內容根本是「竹竿接菜刀」，全縣33鄉鎮市長均是民選而非官派，有獨立的主計、審計及代表會監督，公所如何編列預算、舉辦活動縣府無權過問，縣府也從未補助過一分錢。

潘孟安說，賴士葆雖受言論免責權，但也不能違法；他事前不做功課，「看見黑影就開槍」，對屏東縣政府已造成嚴重名譽損害，若不撤回「買票」的惡意抹黑指控，將提起告訴。

民進黨屏東縣黨部也指出，屏東縣政府、恆春鎮公所是各自獨立機關，賴士葆是國民黨資深立委，卻連地方制度法都搞不懂，還是仗勢有言論免責權保護就刻意抹黑？假新聞的編輯中心就在國民黨立法院黨團。

(中時 )