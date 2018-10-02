藍營最新台北民調！ 黃呂錦茹：丁守中柯文哲差距3％

2018年10月02日 16:55 中時電子報 綜合報導

台北市長選舉白熱化，國民黨台北市長候選人丁守今天中午與黨主席吳敦義一同參加中山大同區里長座談，和基層搏感情。台北市黨部主委黃呂錦茹也透露，9月底最新民調，丁守中僅輸柯文哲3%，已在誤差範圍內，其中以大同、南港和中正區落後較多，其他區多為平盤拉鋸。至於選區內四席議員選情也維持穩定，都在安全名單內。

黃呂錦茹在座談會後做以上表示。她說，丁守中急起直追，原本民調一度輸8%，但最新民調已在誤差範圍內。後續將會結合各選區立委、市議員及里長參選人全力衝刺輔選，加上政策出爐，爭取各區選票。她也說，吳敦義相當重視丁守中的選情，針對比較弱的行政區也會主動參加活動，舉辦座談會，幫丁守中造勢。

黃呂錦茹也指出，為爭取更多里長支持，國民黨在大同、中山兩區有採取策略性提名的方式。尤其一些里長原本為兼顧服務以及柯市府交流，採無黨籍參選，但隨著丁守中選戰看好，目前都慢慢歸隊。以綠營票倉中山區為例，由於積極動員拉票，柯文哲僅領先丁守中3個百分點，丁的民調還一直往上升。希望基層更有信心，把票投出來，柯文哲也已經走下坡，氣勢沒有再像以前那樣。

黃呂也分析，除了積極動員里長，例如士林北投比較綠的選區，議長吳碧珠已經注意到這一點，會積極來處理，希望幫丁守中拉抬聲勢。南港落後則是與政策有關，丁守中也會針對柯文哲政策不足的地方補強，搭配李彥秀與選區市議員，檢驗政績，破解柯文哲的優勢。尤其丁守中學者出身、個性平實，學者幕僚群的實力很強，剛好和柯文哲形成對比。

(中時電子報)