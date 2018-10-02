2018南投茶博會 周六中興新村登場連9天

▲2018南投茶業博覽會將於6日登場，南投縣長林明溱（左6）等人為茶博揭開序幕。（廖志晃攝）

友善列印
中時
今年茶博黃金品茗館，以「茶狀元」為主題，皇帝、嬪妃都上場！（廖志晃攝）

2018南投世界茶業博覽會，將於10月6日至14日在中興新村登場，由於氣候炎熱，今年所有展館全部冷氣開放，場地也集中在中興會堂前，讓民眾品茗遊賞更便利，還增加「小小茶師館」、馬拉桑千人野餐新亮點。

南投縣長「茶伯」林明溱表示，非常感謝承辦茶博的鹿谷鄉農會，全心全力的投入籌備工作；鹿谷鄉農會包括理事長陳文益、總幹事林義能、常務監事曾文東，以及祕書林獻堂都列席，顯示對承辦茶博年度盛事的用心。

今年茶博環境設施大幅改善，各展館都裝設冷氣，參觀動線也有做調整，營造舒適的品茶與體驗環境，加上農友產製的優質茶葉與農特產品，相信必能提升買氣，也希望能突破60萬參觀人次。

今年黃金品茗館以「茶狀元」為主題，遊客化身進京趕考的書生，參與茶葉感官評鑑證照考試，通過者可獲「御茶元」獎狀；因此，特別演出時空穿越劇為茶博揭開序幕，由皇帝和茶伯對話，並由嬪妃擔任泡茶師，增添趣味氣氛。

而為傳承茶文化，今年增設「小小茶師館」，由縣內的小學生面對遊客展演茶席，也讓大家在互動中，認識台灣茶產業，進而帶動年輕學子的飲茶風潮。

由信義鄉農會主辦的「馬拉桑千人野餐趣」，也是今年茶博的新亮點，網路報名1分鐘就額滿！信義鄉農會總幹事黃志輝表示，因為場地受限，只能對向隅民眾說抱歉！

茶博包括茶葉身心體驗區、茶與音樂會、曲水流觴、茶席DIY、休閒農業館、好客產業館、日月潭紅茶館、松紅館、茶業生活應用館等。

國際茶文化也是重要亮點之一，波斯、印度、日本、韓國、台灣、中國等茶藝都將在「國際茶席館」呈現。

茶博期間，假日都有精彩活動，包括10月7日千人茶會、10月10日千人揉茶；10月13日馬拉桑野餐趣，野餐後的夜晚，還有長榮交響樂團接續登場，讓遊客徜徉在悠揚樂聲中，身心都滿足。

(中時 )

推動生命教育！宗博館幸福學堂開… 賴神地盤也敢嘴！他怨市府處理黑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。