反擊姚文智指控 丁守中：停建燃煤電廠早是國際趨勢

圖／丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

台北市長選舉攻防激烈，國民黨台北市長參選人丁守中才與行政院前院長張善政、基隆市長參選人謝立功等人推動反空污宣示，卻遭民進黨市長參選人姚文智質疑是選舉語言，丁守中則反擊，停建燃煤電廠、減少碳排放都是世界趨勢，加上微塵粒子危害健康甚鉅，又不容易察覺，為了減少民眾得肺癌等疾病的機率，因此當然應該大力支持張善政的號召，共同反空污、反深澳燃煤電廠。

他也強調，未來40歲以上且3年內未曾做過肺癌篩檢的民眾，將由市府補貼一半的低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢費用。如中低收入戶或交警、義交等特定高風險職業者，則全額補助低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢費用。希望早期發現、早期治療。一如過去包括肝癌、子宮頸癌，都是靠著政府積極投入，補助民眾積極檢驗，致死率很快就降了下來。現在民眾罹患肺癌數量很多，也希望比照辦理。

丁守中今天是在東湖五分市場掃街時作了以上表示，包括立委李彥秀、內湖南港市議員吳世正、闕枚莎、參選人游淑慧也一同拜票，現場氣氛熱烈。丁守中也強調，為對抗空汙對健康的戕害，他主張未來將由市府補貼肺癌篩檢費用。因為過去包括肝癌、子宮頸癌，都是靠著政府積極投入，補助民眾積極檢驗，致死率很快就降下來，現在民眾罹患肺癌數量很多，也希望比照辦理。

(中時電子報)

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