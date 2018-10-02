立委盧秀燕質疑中選會 無清點公投連署書能力

中選會今通過國民黨立委盧秀燕領銜提案的反空汙公投案二階連署，公投案確定成立。盧秀燕下午質詢時質疑中選會官方文書有48萬和49萬兩個數字，數字恐被灌水？行政院長賴清德反批盧秀燕「自己有錯不能把責任推給中選會」，賴清德批，連署有那麼多造假、死亡人數，不坦承錯誤反而指控中選會，「這我不能接受。」
盧秀燕質詢時拿出中選會收據指出，送案時中選會清楚寫出，中選會收了48萬8125張連署書，但後來審查結果，通過審查數字變成49萬7193張，兩份都是中選會官方文書，哪份才是確實的？
中選會主委陳英鈐表示，公文書有特別寫明，連署人名冊張數以戶政機關查對為準，而且點收全程有錄影，點收完當場就由中華郵政寄出。盧秀燕追問哪個數字才是正確的？陳英鈐強調，中選會點收只是概略點收，是為了讓公投趕快成案趕快送。
賴清德也說，公文書有寫連署人名冊張數以戶政機關查對結果為準，所以49萬就是戶政機關查核的結果，「簡單講就是銀行裡面有點鈔機，可以點得很清楚，但中選會沒有能力，送40幾萬份來沒辦法馬上點得很清楚，所以公文才要附帶以戶政機關查核數目為準。」
盧秀燕不滿表示，這個案子可以看出人民跟政府有多不對等，從送案到審查結果出爐出來3個數字，中選會官方自己2個數字，送去49萬6千多，查出來49萬7千多，多的死亡人數是不是中選會灌進去的？
陳英鈐馬上表達抗議，他強調，中選會所有五六十人都是奉公守法，點收時送案的人員也都沒有異議，不該指責中選會職員。賴清德也說，盧秀燕自己有錯，不能把責任推給中選會，「你連署有那麼多造假、那麼多死亡人數，今天不坦承錯誤反而指控中選會，這我不能接受。」
盧秀燕進一步質疑，中選會連幾十萬張都算不清楚，年底九合一選舉選票上千萬張怎麼點？賴清德說，中選會初步查核跟選舉投票數不一樣，時間情況都不同，投票時各投開票所都還要清點，就像公投由戶政機關清點最正確。
盧秀燕批中選會信用破產，要求中選會向所有連署人說明連署書是如何被剔除，但賴清德反批，「死亡人數就一萬多人了」，陳英鈐也說「死亡人數和身分證字號是電腦登打進去就自動跳出來，都有一萬多人。」盧秀燕問「所以你要告我嗎？」陳英鈐回應「是，剛剛委員會有決議，我們要去告發。」
(中時 )