立委盧秀燕質疑中選會 無清點公投連署書能力

2018年10月02日 17:26 中時 姚志平 、 鄭舲

行政院長賴清德（左）、中選會主委陳英黔（右）表示連送件人自己都沒點清楚，並且其中包含很多已死亡的人數。（姚志平攝）

中選會主委陳英黔表示國民黨提出的反空汙公投連署有許多是死人連署或造假，委員會已經決議要去告發。（姚志平攝）

中選會今通過國民黨立委盧秀燕領銜提案的反空汙公投案二階連署，公投案確定成立。盧秀燕下午質詢時質疑中選會官方文書有48萬和49萬兩個數字，數字恐被灌水？行政院長賴清德反批盧秀燕「自己有錯不能把責任推給中選會」，賴清德批，連署有那麼多造假、死亡人數，不坦承錯誤反而指控中選會，「這我不能接受。」

盧秀燕質詢時拿出中選會收據指出，送案時中選會清楚寫出，中選會收了48萬8125張連署書，但後來審查結果，通過審查數字變成49萬7193張，兩份都是中選會官方文書，哪份才是確實的？

中選會主委陳英鈐表示，公文書有特別寫明，連署人名冊張數以戶政機關查對為準，而且點收全程有錄影，點收完當場就由中華郵政寄出。盧秀燕追問哪個數字才是正確的？陳英鈐強調，中選會點收只是概略點收，是為了讓公投趕快成案趕快送。

賴清德也說，公文書有寫連署人名冊張數以戶政機關查對結果為準，所以49萬就是戶政機關查核的結果，「簡單講就是銀行裡面有點鈔機，可以點得很清楚，但中選會沒有能力，送40幾萬份來沒辦法馬上點得很清楚，所以公文才要附帶以戶政機關查核數目為準。」

盧秀燕不滿表示，這個案子可以看出人民跟政府有多不對等，從送案到審查結果出爐出來3個數字，中選會官方自己2個數字，送去49萬6千多，查出來49萬7千多，多的死亡人數是不是中選會灌進去的？

陳英鈐馬上表達抗議，他強調，中選會所有五六十人都是奉公守法，點收時送案的人員也都沒有異議，不該指責中選會職員。賴清德也說，盧秀燕自己有錯，不能把責任推給中選會，「你連署有那麼多造假、那麼多死亡人數，今天不坦承錯誤反而指控中選會，這我不能接受。」

盧秀燕進一步質疑，中選會連幾十萬張都算不清楚，年底九合一選舉選票上千萬張怎麼點？賴清德說，中選會初步查核跟選舉投票數不一樣，時間情況都不同，投票時各投開票所都還要清點，就像公投由戶政機關清點最正確。

盧秀燕批中選會信用破產，要求中選會向所有連署人說明連署書是如何被剔除，但賴清德反批，「死亡人數就一萬多人了」，陳英鈐也說「死亡人數和身分證字號是電腦登打進去就自動跳出來，都有一萬多人。」盧秀燕問「所以你要告我嗎？」陳英鈐回應「是，剛剛委員會有決議，我們要去告發。」

(中時 )