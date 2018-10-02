賴神地盤也敢嘴！他怨市府處理黑心食品態度傲慢

2018年10月02日 17:13 中時電子報 戴安瑋

有網友在臉書社團抱怨，台南市衛生局食品藥物管理科承辦人員、科長態度傲慢。翻攝《爆料公社》

台南一對夫妻經營海產批發，竟將過期熟凍龍蝦、沙蝦仁等海鮮，重新製作新效期標籤後販售，遭罰10萬元，今有網友在臉書社團上表示，他致電台南市衛生局為何輕罰10萬元，衛生局承辦人員、科長竟回他，如果裁罰有錯誤，不是他來講，中央會糾正，而且過期食品不能直接證明對人體有害，態度相當傲慢。網友說，「幸福賴神的地盤誒！你敢嘴？」。

原po在《爆料公社》上po文表示，台南人要吃東西要自求多福了！我們老闆長期收購過期蝦類，復活泡藥水讓蝦仁吃起來口感脆，加工年營收破千萬！這些過期復活海鮮，販售到外燴業者，餐廳，快炒，市場小盤，到零售消費者手中，遭台南市衛生局查獲，1600公斤過期食品僅輕罰10萬。

他致電食品藥物管理科承辦人，科長，這種過期再加工的食品，有害人體健康，為何如此輕罰？他們態度相當傲慢，回復，如果我們裁罰有錯誤，不是你來告訴我們，中央會糾正！而且過期食品不能直接證明對人體有害。

他表示，請承辦人員請看力勤的新聞好嗎？當初法官發函至各單位，問醫生等各單位，都證明過期食品對人體是有害的，以台中力勤，蝦味鮮，高雄珍昌裁罰標準來看，就可以明確看出食藥署輕罰浚美，浚明商行。請問台南人的健康，還有誰能來把關？

網友紛留言說，「公務員不想管事的太多了」、「幸福賴神的地盤誒！你敢嘴？」、「我們台南鄉下地方沒有勞工過勞勞檢局的問題，當然也沒有黑心食品的問題」、「台南市政府誰敢嘴？派頭豬出來也隨便選上，官員這個態度，真是剛好而已，謝謝你，仗義直言，要保護好自身安全」、「外面蝦子不要吃了」。

台南市政府食品藥物管理科表示，所有過期食品都要下架銷毀外，還會依食品安全衛生管理法規定的裁罰標準開罰12萬元。該科否認有講過「過期食品不能直接證明對人體有害」的話語，應是網友誤解。

(中時電子報)