流感疫苗「小改款」 公費施打再等2周

2018年10月02日 17:12 中時 陳志祥

原本每年10月1日準時開打的公費流感疫苗，今年在流感疫情逐漸上升也尚未開打，主要是流感疫苗受到進行「改款」影響，藥廠病毒株培養的時程延後，交貨時間也遞延，公費流感疫苗要等到10月15日接種，疾管署研判晚打疫苗不會影響國人的保護力。

世界衛生組織（WHO）預測今年的流感疫苗株有所不同，三價疫苗的H1N1密西根株與2017年一致，H3N2由新加坡株取代去年的香港株、B型流感由克羅拉多株取代去年的布里斯本株，克羅拉多株也算是維多利亞株系列的一種。

疾管署的三價流感疫苗在今年初曾經引發風波，主要是B型流感的維多利亞株保護力較小，多數民眾感染了「山形株」，然而今年下半年的新流感疫苗仍未針對山形株而來，疾管署副署長莊人祥解釋，根據經驗，大流行後的隔年通常不容易再流行了。

由於3株病毒株中有2株改變，疫苗廠商培養病毒株受到影響，延後1個月供貨，疾管署的疫苗專家會議決議今年公費流感疫苗接種日期延至10月15日開打，學校則是11月1日，改寫11年來10月1日接種的慣例。

上周國內的類流感門急診為5萬6900人次，還在相對的低點，只是上呼吸道病患約有6、7成來自流感，讓醫界有所擔心，不過，莊人祥表示，每年12月起才有流感大流行，延後施打疫苗不會降低國人保護力。

今年度公費流感疫苗維持600萬劑，至於是否會再度發生疫苗數據造假而被監察院糾正的事件？疾管署表示，透過執行單位統一申報、離線軟體質讀取資料等措施，應該不會再發生了。

(中時 )