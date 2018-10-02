喜翔火惹 批金鐘頒獎像「召妓」

2018年10月02日 17:13 中時 洪秀瑛

喜翔語不驚人死不休。（公視提供）

公廣集團2日辦金鐘入圍茶會，今年以華視《阮氏碧花與她的兩個男人》入圍迷你劇集男配角獎的喜翔放炮說，每年金鐘頒獎典禮有如「召妓」，讓他想到荷蘭紅燈區的櫥窗女郎，「念到就是你上台，不是你就拍拍手回家」。

他看好同劇的安心亞奪迷你劇集視后，還當著角逐同獎項的謝盈萱面前說，「我看好安心亞」。他說謝盈萱要入圍，明年都有可能，但安心亞機會較少，「因為她的酬勞，大家要用她，都會把她當作花瓶美美的擺著，很少會有讓她發揮的角色。」

喜翔誇安心亞雖片酬低，仍盡所有努力，天寒地凍之下穿著單薄，還要學越南話，讓他看了很感動，「安心亞這次不拿，下次機會要等到更年期」，因會想到找她演出的作品都要她當「花瓶」，雖然知道她也不願意，但現實就是這樣。至於迷你劇男配，他覺得「台灣不重視老演員」，應該是新演員會得獎，被問會是是元介嗎？喜翔心直口快：「是元介不可能。」說完吐了舌頭，比較看好《他們在畢業的前一天爆炸2》的宋柏緯。

喜翔也建議，金鐘應該把單集的迷你劇跟6集、10集的迷你劇分開競爭。提到金馬獎，喜翔快人快語，「台灣演員真的拚不上大陸演員嗎？」嘆評審的評斷不太公平，「評審真的看得懂表演嗎」？最遺憾是《老大人》導演，以低成本做出高水準，卻連入圍都沒有。

(中時 )