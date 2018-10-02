衰弱不等於老化！老後失能6大危險警訊

2018年10月02日 17:21 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

隨著年紀增長，越來越覺得手腳無力、打不開罐頭、走路變慢或時常覺得倦怠嗎？不少民眾以為這些可能是老化所導致，但事實上這些恐怕是「衰弱」的症狀。

衰弱是什麼？

衰弱其實不是病，而是身體功能逐步衰退的症候群，也是失能的風險因子，若能及早認識，就有機會可以逆轉衰弱，並預防、延緩失能發生。台北榮民總醫院復健醫學部物理治療師余羅平指出，衰弱其實是涵蓋各個面向的，包含體力、認知、肌力、營養和人際社交部分，但很多民眾沒有這樣的觀念，容易忽略前期的症狀。

當出現以上現象，可能就是衰弱警訊。圖片來源：衛福部國民健康署

根據國衛院研究，台灣65歲以上民眾，每百人即有5.4位有衰弱症，且超過四成長輩屬衰弱症前期。民眾往往容易將老化和衰弱混為一談，但身體年齡並不一定等於實際年齡，若保養得宜、生活習慣佳，讓身體保持年輕狀態，能夠預防衰弱、失能。

其實已經有許多國家，將預防衰弱視為重要目標，澳洲健康部（相當於衛福部）今年1月也推出衰弱症狀線上問卷，標榜簡單、快速、準確，只要5題就能讓民眾輕鬆自我檢測：

民眾可在家自我檢測是否有衰弱症狀。(圖片來源：shutterstock）

若民眾有三個以上問題符合自身狀況，恐怕就表示身體已經「衰弱」，建議可進一步前往鄰近醫療機構的復健科、老人醫學科或家醫科進行專業檢測，並聽從醫師指示進行改善；65歲以上民眾也可就近到當地衛生所接受長者衰弱評估服務。

澳洲健康部也給出簡單建議：

●調整飲食以增加更多蛋白質

●服用維他命D補充品

●增加活動量，包括輕度重訓和走路

●和你的全科醫師（類似台灣的家醫科醫師）討論，降低藥量

營養和運動是預防、改善衰弱的關鍵。圖片來源：衛福部國民健康署

已有衰弱症狀？ 飲食、運動能逆轉

余羅平也指出，年長者營養攝取很重要，除了充足攝取優質蛋白質，也應該注意飲食均衡、三餐平均份量，如果老人家營養不夠，沒辦法好好運動、增加肌力。

至於運動部分，余羅平強調應該進行全身性運動，不只是做舉手、擴胸等手部運動，「老人家最在意的其實是腳，」可以多訓練腿部肌肉，並且在運動後一個小時內補充營養，促進吸收。

有些長者老當益壯，可以到處爬山、遊玩，有些長者卻是難以自由行動、無法自理，你想成為哪一種？不少人忙碌了一輩子，退休後卻沒有健康的身體享受生活，「如何讓人生下半場活得更精采」是重要課題，而衰弱也不只有老年人才需要注意，中壯年更需要培養良好的生活習慣、多運動，及早預防衰弱、失能。

(中時電子報)