台中火車站高架二期月底完工 市議員鄭功進盼速闢周邊停車場

2018年10月02日 17:22 中時 陳世宗

鄭功進指出，緊鄰台中火車站旁的公兒30用地，可開闢250個車位，平面作為公園綠美化！（陳世宗攝）

台中都會區鐵路高架捷運化計畫，預計10月底全線通車，除既有的5座車站改建外，將同步增設5座通勤車站（栗林站、頭家厝站、松竹站、精武站、五權站），目前每日已有超過五萬旅運人次進出台中火車站，預計年底捷運化，將會帶來另一波新的通勤人潮。

市議員鄭功進、賴佳微2日共同向台中市長林佳龍請命，建議大車站計畫已通過中央前瞻計畫補助近4億元，百貨公司周邊的復興路、大智路等，幾乎每逢例假日必塞車，希望市府能透過多目標使用的手段，早日開闢台中車站旁的公兒30用地，盡速打造具有地下三層立體停車場建置的新公園。

鄭功進指出，緊鄰台中火車站旁的公兒30用地，占地超過1500坪，早年是充滿廢氣的大客車停車場，幾經周邊居民的努力抗爭，才在民國102年順利變更為公園兼兒童遊樂場用地。

現況每天有超過5萬旅運人次進出台中火車站，所以只要一有活動，復興路、大智路、和平街、大勇街，就會出現滿滿等著要排著要進大魯閣新時代的汽、機車，就連市府的公車都要被迫改到臨時站位。賴佳微也說，每到周末甚至都還會封一道馬路，等著讓車輛依序進入停車場，平均都要大排長龍等超過半小時才有可能停好車。

鄭功進、賴佳微共同強調，「工欲善其事，必先利其器」，市府應提早因應，臺中都會區鐵路高架捷運化計畫，儘早規畫更完善的交通路網，解決長期停車空間不足及交通壅塞問題，早日完成大智路打通及周邊停車場的開闢。

交通局長王義川說，公兒30地開闢地下停車場基本上沒有問題，評估過將興建地下三層的停車場，可開闢250個車位，平面作為公園綠美化，對於相關工程將安排聯合會勘，設計與工程沒有困難。

(中時 )