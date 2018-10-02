雲林》王麗萍劍指歷任縣長 控180億元六輕買命錢黑箱作業

王麗萍控180億元六輕買命錢黑箱作業。（張朝欣攝）

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中時

雲林縣長參選人王麗萍2日舉行「還我六輕買命錢」記者會，抨擊藍綠輪流執政放任六輕汙染危害，20年來向六輕索討超過180億元，要求追究歷任縣長的政治與法律責任。雲林縣政府則強調財源皆編列預算書經議會把關審議，過程公開透明。

王麗萍2日在麥寮鄉競選總部表示自從六輕來到雲林後，藍綠輪流執政，顏色雖異卻本質一致，一再利用雲林人民飽受六輕危害向六輕勒索巨額金錢，以「不治理六輕、放任六輕繼續為惡」作為交換條件。

王麗萍說，這些鉅額金錢都是犧牲雲林人生命健康所換來的六輕買命錢，倘若這些「公款」全部用於全縣縣民也就罷了，實際卻淪為藍綠政客的「小金庫」、「私房錢」，根據目前「已公開」的金額來統計，這20年來已超過180億元。

王麗萍公開宣示並呼籲，她若當選縣長，一定全力團結所有公民力量，徹底清查所有六輕「買命錢」到哪去？不分藍綠，追究廖泉裕、蘇文雄、張榮味、蘇治芬、李進勇歷任縣長的政治責任與法律責任。

王麗萍並要求縣長李進勇公布自己與前朝「六輕買命錢」明細，供縣民調查、核實，若不公布，則證明他們要不是佔為己有，便是圖利親族、金主、樁腳、同黨議員。

雲林縣政府則回應，縣府財源皆編列預算書經議會議員把關審議，過程公開透明；執行預算皆有法源根據，依法行政。前雲林縣長蘇治芬不予回應。

(中時 )

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