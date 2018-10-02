蜘蛛大盜和警方大玩捉迷藏　爬到三樓被逮個正著

張男從防火通道爬上一樓鐵皮屋頂，再一路爬到3樓，躲在一住戶房內，伺機行竊，還是被警方發現。（黃國峰翻攝）

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中時

張男仿效蜘蛛人，攀爬大樓消防通道外牆直上三樓，中市警局第四分局南屯派出所接獲通報搜索一個多小時未果，報案人示意鄰居三樓屋內有黑影移動，員警經徵得屋主同意入內搜索，發現該男將其逮捕，全案詢後依觸犯加重竊盜未遂罪移送台中地檢署偵辦。

警方調查，報案人林男因半夜睡不著，起床在陽台抽菸時，往樓下巷道看時發現一男子將機車停在對街，然後走到對面的消防通道，瞬即爬上鄰居一樓的鐵皮屋頂，林男立即報警，員警到場後查到該男子機車涉及另一起住宅竊案，員警不敢大意立即展開搜補，以手電筒搜索各處。

但敵在暗警在明，查了1個多小時仍不見竊賊，不過員警仍鍥而不捨，深怕竊賊在屋內會與住戶有什麼意外，這時報案人發現對面鄰居透天厝三樓房內有黑影移動，立即示意警方，屋主開門見到警方還不明究理，聽到宵小就在自己家裡，大吃一驚，員警入內搜索，果然於三樓一間房門外發現26歲張男將自己反鎖在房間內，員警大喊「出來，不然要破門了」，張男自知難逃警網，只好乖乖開門束手就擒。

張男從防火通道爬上一樓鐵皮屋頂，再一路爬到3樓，躲在一住戶房內，伺機行竊，自知難逃警網，開門就逮。（黃國峰翻攝）

張男表示，因繳不起房租，半夜裡隨機挑選一戶，從防火通道爬上鐵皮屋頂，再一路爬到3樓，見該住戶一個房間窗戶沒鎖，便爬了進去，但見房外有光線照射，於是暫時將自己鎖在房內，沒想到這時警察就已經找上來了，警方詢後將他依觸犯加重竊盜未遂罪移送法辦。

(中時 )

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