《中時晚間快報》陸美關係交惡! 美國防部長馬提斯取消訪陸

2018年10月02日 17:21 中時電子報 綜合報導

◎陸美關係交惡! 美國防部長馬提斯取消訪陸

美國之音今報導，美國一國防官員說，五角大廈由於大陸國防部長不願與美國國防部長馬提斯會面而取消了馬提斯訪問大陸的計畫。這次出訪計畫並未最後落實或正式宣布。這位國防官員說，五角大樓試圖安排馬提斯與大陸防長魏鳳和會談之後，上周末決定取消訪問大陸的計畫。

◎藍委控李瑞倉 涉內線交易獲利達20億

國民黨立委曾銘宗今天質詢行政院長賴清德，前金管會主委、現任中華投資董事長李瑞倉及中華投資總經理丁彥致涉嫌內線交易及洗錢，曾銘宗要求應該依法偵辦，不可吃案，行政院長賴清德則表示，行政院當然都是如果涉及不法當然嚴辦，但是曾在質詢講這些，卻沒有提出證據。曾則反擊，「手法都告訴你了！」

◎大直摩鐵性愛趴 28男女混戰

北市警方執行「淨城掃黃」專案，於網路巡邏發現網友張貼性交派對訊息，疑有媒介性交易情事，隨即由內湖分局、中山分局共組專案小組布線查緝，在9月30日查獲34歲張姓男子，及其20歲黃姓女友、39歲黃姓女子涉嫌媒介性交易，在汽車旅館查獲一絲不掛的9女、19男。訊後，將張男等3嫌移送地檢署偵辦。

◎「三手菸」恐令寵物致癌 罹癌率飆2、3倍

民眾一般了解一手菸、二手菸會對健康造成傷害，但抽煙後久久不散的味道—三手菸，傷害也不小，除造成人體皮膚發炎、中耳炎、咳嗽等，也會對毛小孩產生致命風險。國健署表示，附著在家具、牆壁、毛髮上的尼古丁，與空氣中的臭氧、亞硝酸進行化學反應，進而產生致癌物質。一旦寵物其吞入，罹患口腔癌、淋巴癌的風險將提高2-3倍以上。

(中時電子報)