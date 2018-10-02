台北》批國民黨沒做都更 姚文智在論壇被噓到爆氣

2018年10月02日 17:51 中時 郭建伸

台北市不動產仲介經紀商業同業公會今舉辦市長候選人不動產政策白皮書論壇，民進黨參選人姚文智演講時說，台北這4年來的帳當然要算在現任市長柯文哲身上，但過去16年的帳得算在丁守中所代表的國民黨身上，馬英九時代也早就講要都更卻遲遲未做。但姚此言引來現場民眾不快，有人嗆他「還有阿扁啊」、「不要再講政治了！」姚則趕緊改口「大家都有責任」。

隨後姚文智講話時數度被民眾打斷，惹得有些不快，反嗆在場聽眾，「現在我在講話，待會兒可以問問題」。一陣批評後姚文智在台上略顯尷尬，主持人則趕緊打圓場，表示請大家先保持風度，聽候選人的政見。

國民黨參選人丁守中、民進黨參選人姚文智受邀出席，但台北市長柯文哲並未出席，僅派副市長鄧家基出席。丁、姚兩人上台時都狂酸柯文哲「今天本來應該要來」，丁守中更直言，如果是柯文哲來現場，一定會「電他」。

丁守中表示，本來大巨蛋跟北藝中心在前市長郝龍斌卸任後1年就要完工，但到現在還在擺爛；就連柯文哲家對面的東門市場，現在已是92年的老市場，明明位處蛋黃區卻多處陰暗狹窄，甚至天花板塌陷，甚至柯文哲太太還常去買菜，「怎麼能夠視而不見呢？」他表示他一天都不能忍受。

丁守中說，很多民眾跟他抱怨若都更後，地價稅、房屋稅會付不起，他承諾未來若當市長，即使老舊房屋都更後也絕對不加稅。此話一出，立即引得現場民眾滿堂彩。

姚文智則在演講時先「提醒丁守中」，表示東門市場跟都更都是20年來的問題，台北市從馬英九時代就在講西區翻轉跟都更，「除了4年是柯文哲，前面就是你們國民黨執政」。

丁守中則笑稱，「那是因為丁守中沒當市長」；但現場民眾則反駁，「阿扁也有當市長啊」、「不要再講政治了」，數度打斷姚文智說話，氣氛相當尷尬。

媒體會後詢問姚，剛剛致詞時是否有點火大？姚則說，主辦單位給他時間有限，何況他所說得是台北市發展的真相，「我點出真相，但有的人對真相可能不是很滿意」。

(中時 )