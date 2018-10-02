南投信義鄉代 選情緊繃

信義鄉代選情緊繃，幾名現任者聚首分析，期能順利連任。（沈揮勝攝）

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信義鄉代，分析選情。（沈揮勝攝）

南投縣信義鄉14村，鄉代選舉分成4個選區，各區登記參選人數與應選名額依序為4選3、5選3、3選2及5選3。以現任者立場，同選區參選人數越多越有利；但對新人而言，參選者越少，當選機率越高。整體來看，選情緊繃。

信義鄉第一選區包含明德、自強、愛國與豐丘村；登記4人、應選3人，現任鄉代會主席邱瑞榮、前任鄉代會主席胡增祥，以及家住統一超商對面的林麗英都尋求連任，但需面對現任豐丘村長全美智的強力挑戰。

一般評估，邱、胡兩人根基扎實，連任不成問題；林麗英自稱已陷入苦戰，與全美智之間對決尚不明朗。

第二選區包括新鄉、望美及全台最大原民部落羅娜村。登記5人、應選3人，現任者包括已經7連霸的吳世民，及史添丁、松健福；挑戰者為前鄉代吳炎煌及現任羅娜村長伊斯巴拉淦‧吾瑪斯。

吳世民認為，資深代表因長期經營、服務過的對象多，有穩定的基本票源，在參選者越多票數越分散的前提下相對有利，與新人「期待對手少一點」的情況有別。

第三選區包括同富、東埔與神木村，登記3人、應選2人。現任者李國源、陳錦榮都尋求連任，52歲的史亞山登記競逐。

第四選區包含潭南、地利、雙龍與人和村，即所謂的「濁水溪線4部落」，登記5人、應選3人，現任的鄉代副主席金馬嵐、幸金龍都登記尋求連任，但另一鄉民代表全文才轉戰縣議員。雙龍村谷忠信、潭南村谷明耀、地利村金泰吉加入戰局。

(中時 )

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