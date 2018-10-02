申辦居住證要申報 陳明通：北京有政治目的要嚴加防範

2018年10月02日 17:43 中時 鄭舲

陸委會研擬申報領取中國居住證者返台時須申報，親民黨立委陳怡潔質疑相關修法無疑是要申辦的台商「自投羅網」。陸委會主委陳明通回應，會對在大陸就學、就業的台灣同胞因生活便利而取得居住證者「寬容看待」，但北京想透過居住證遂行政治目標，「我們要嚴加防範。」

陳怡潔質詢時指出，蔡英文總統曾經說過，居住證是一張卡，是生活的便利性，跟認同沒有關係，但總統講的話，陸委會好像當耳邊風沒在聽。陳明通答詢表示，整個行政團隊對居住證的立場都非常清楚，就是在大陸就學、就業、做生意的台灣同胞，因為生活便利而取得居住證，政府「寬容看待」，但北京想透過居住證遂行政治目的，要嚴加防範。

陳怡潔進一步質疑，拿居住證回台要登記，好像誠實申報的人自投羅網，「誰願意見光死？」陳明通回應，拿居住證回來申報有多方面的意義，因為在大陸長期居住，北京有遂行他的政治目的。陳怡潔打斷陳明通，痛批政府不能因為害怕對岸統戰而拿自己的人民開刀，陳明通則強硬回覆，「我不建議委員做這樣的解讀。」

陳怡潔追問，美國也有綠卡，日本也有所謂的在留卡，申辦的人要不要全面比照居住證辦理？陳明通則說，美國對台灣沒有併吞的企圖心，但是北京很清楚要併吞台灣，完成所謂的祖國統一，是它黨跟國家的三大歷史任務之一，在所有文件都寫得非常清楚，我們必須去面對它。

另外，移民署9月預告修正「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，縮短中國旅客來台健檢、醫美證件效期規定等，陳怡潔批評這是打壓兩岸民間交流。陳明通則說，縮短陸客來台健檢期限是健檢醫院所希望的，因為6個月時間太長無法進行相關規劃，縮短成3個月反而會有更多生意。

(中時 )