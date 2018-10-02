雷射發明獲重大突破 美加法3學者共獲諾貝爾物理獎

2018年10月02日 17:37 中時電子報 楊幼蘭

諾貝爾物理學獎直播現場

今年諾貝爾物理學獎和去年一樣，同樣由3位學者分享。得獎的是加拿大學者史崔克蘭（Donna Strickland），美國的亞許金（Arthur Ashkin）和法國學者莫魯（Gérard Mourou），以表彰他們在雷射物理領域的突破性發明。

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Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. pic.twitter.com/EukMJmGrGo — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2018

史崔克蘭是諾貝爾獎有史以來，第三位獲得物理學獎的女性，也是55年來第一位獲得這獎項的女性。

光鑷(optical tweezers)是種利用雷射光在聚焦之後，雷射光裡的光子通過粒子(dielectric objects)表面產生動量變化，因而產生力量來抓住粒子的工具。這個現象是亞許金1970年任職貝爾實驗室期間所發現的，接著他在1980年，成功利用光學鑷子來抓取大腸桿菌。

(中時電子報)