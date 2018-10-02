林青霞驚爆豪門婚變後…秦祥林美國近況曝光

秦祥林與林青霞。(本報系資料照)

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秦祥林與妻子曹昌莉感情好，2013年還一同返台參加金馬盛宴。(本報系資料照)

「影壇第一美人」林青霞上週驚傳遭A咖女星在聚會上爆料，與富商邢李㷧24年豪門婚變，兩人早已離婚且林青霞更拿到高達80億台幣贍養費。不過對於離婚傳聞，至今林青霞本人仍未透過任何管道說明，她的閨密、資深女星陶敏明被問起此事，則向媒體求饒，「我不知啦！妳不要問我啦。」

雖然林青霞未現身，但曾與她有過婚約的秦祥林就被曝光行蹤。「鍋具女王」菲姐（甘玉惠）早前在《新聞挖挖哇》上透露以前常跟在美國跟秦祥林見面，也跟他打過球，指秦祥林妻子曹昌莉目前再做保險，小秦祥林20多歲，令主持人鄭弘儀吃驚不已，好奇秦祥林妻子「漂亮嗎？」

菲姐就直言還OK啦，年輕就是美，「當然沒有像林青霞這麼美。」同時也透露秦祥林在美生活悠然自得，整天就是打球，夫婦倆住在加州不錯的地方聖瑪利諾市。

一代影星秦祥林當年外型高大俊朗，與秦漢、林鳳嬌、林青霞開創台灣文藝片「二秦二林」全盛時期，而他戲外與秦漢、林青霞間的三角戀也精采不輸3人主演電影《我是一片雲》，與林青霞曾有4年婚約，最終仍因女方難忘秦漢，婚約破局。

後來秦祥林另娶化妝師曹昌莉，夫婦現居美國，鶼鰈情深，育有2個兒子，2013年兩人更受金馬執委會邀請，返台擔任第50屆金馬獎終身成就獎頒獎嘉賓。

(中時電子報)

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