花博前進西門町 石虎家族躍上電視牆

2018年10月02日 17:49 中時 盧金足

石虎家族前進台北西門町！台中市府宣傳花博發揮吸睛效果，在西門町六號廣場的LED巨型電視牆播放花博影片，人氣吉祥物「石虎家族」中的樂虎姊姊與來虎弟弟，搭配色彩繽紛生動的花博主視覺，白天或夜晚展現不同影像，成為很多遊客拍照打卡的熱區。

台中市府新聞局表示，花博進入倒數1個月，為向全台民眾及觀光客表達歡迎之意，特地在全台最大的徒步商圈、台灣青年群聚地、觀光客必來的指標性景點西門町播放花博影片。

「哇！可愛的石虎！」市府指出，即日起至10月31日止，只要前往西門町就可透過六號廣場的LED巨型電視牆，看見花博吉祥物「石虎家族」，盼藉由商圈每月近千萬人次的人流，將為花博帶來更大的宣傳效益。

行經西門町的民眾，看見LED巨型電視牆的花博影片，被樂虎姊姊與來虎弟弟的超萌表情模樣吸引駐足，不少遊客說，看完這支花博影片，快速了解台中的風景和美食，「11月3日花博開幕後，一定要前去台中參加這場盛會」。

市府強調，為維護石虎棲地及后里馬場文化資產，變更原花博場地，國際園藝生產者協會將台中國際花博更名為世界花博，肯定台中對生態保育的重視。

花博不只是一次性的盛宴，更以永續用途規畫，推動的交通、經濟、觀光、產業等周邊建設都將留下，為地方帶來永續發展。

(中時 )