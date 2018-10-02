國際風箏節 迪士尼12米巨龍桃園天空飛

2018年10月02日 17:47 中時 蔡依珍

桃園首屆國際風箏節，將於13、14日在中庄調整池旁4.5公頃大草坪上登場，2日搶先在桃園市府前廣場試飛，桃園吉祥物「ㄚ桃、園哥」首度亮相。(蔡依珍攝)

桃園首屆國際風箏節，將於13、14日在中庄調整池旁4.5公頃大草坪上登場，市長鄭文燦邀請民眾來感受大溪風箏節的魅力。(蔡依珍攝)

桃園首屆國際風箏節，將於13、14日在中庄調整池旁4.5公頃大草坪上登場，市長鄭文燦2日在市府前廣場試飛，成功讓風箏飛上天。(蔡依珍攝)

8旬楊大哥以廢棄物製作出創意風箏，環保又吸睛，笑言要只要懂得吃風和洩風原理，做的風箏就能飛上藍天。(蔡依珍攝)

各國特色風箏爭奇鬥艷。(蔡依珍攝)

桃園首屆國際風箏節，將於13、14日在中庄調整池旁4.5公頃大草坪上登場，除了邀請15組世界級風箏團隊、百名選手、近千個風箏來台大會師，迪士尼電影《尋龍傳說》中的12米長綠色巨龍艾略特也將將桃園天空翱翔，邀請遊客到大溪「放風吹」，感受大型風箏的風動魅力。

桃園市長鄭文燦說，中庄攔河堰工程和中庄調整池是全台最好的水利工程，每天提供20噸用水、約是桃園和台北7天用水量，水務局先期整理中庄調整池第2期土方堆，形成長約3公尺、面積約4.5公頃的景觀土丘，觀旅局打造成放風箏的絕佳地點，加上中庄地區為出風口、無高壓電塔等障礙物，相當適合發展國際風箏節。

首屆桃園國際風箏節除了有15個世界級風箏團隊來台，也特別從德國邀請到拍攝迪士尼電影《尋龍傳說》時模擬飛行用的12米長綠色巨龍艾略特，紐、星、日等也準備了25米長的飛天龍、霸王龍、翼龍迎戰，中庄領空將上演恐龍PK「箏」霸戰，孩子們最愛的佩佩豬、小小兵、史迪奇、魯魯米、還有喬巴、蜘蛛人等動漫卡通人物，以及桃園吉祥物「ㄚ桃、園哥」都化作風箏在天空賣萌。

因應桃園國門之都，也特別規畫保麗龍戰鬥機、立體飛機等飛行秀，以3至6人組成的競技風箏，將上演精采排字秀，還有會發聲的越南風箏、在地上彈跳的風動風箏等，更有「風箏彩繪DIY活動」和每日送出200份小風箏的「打卡送風箏」活動，加上40個市集攤位，展現大溪風箏節的魅力。

亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元說，相較海邊舉辦風箏節恐有長浪、大風、潮汐變化等影響、增添危險和操縱風箏的困難度，桃園的大草坪平坦寬闊，加上強勁持續的東北季風，氣流非常穩定，初學者也能展現風箏的美，尤其藍天綠地和五彩繽紛的風箏相呼應，更顯美麗，歡迎大家到桃園參加風箏節，票選最大、最長、最可愛等的心目中特色風箏，還能開心抽好禮。

(中時 )