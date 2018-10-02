新南向協作數位教材 義大師生收穫「菲」常

2018年10月02日 17:51 中時 林雅惠

Magandang umaga（早安）~Bacolod！在教育部「新南向學海築夢計畫」補助下，義守大學今年暑假遴選「華語文中心」及「傳播與設計學院」等８位師生同往菲律賓，協助當地教師製作數位教材與指導正確發音，藉此激盪出火花、創新教學模式。

參與此次計畫的6位「大眾傳播學系」學生陳姿佑、陳怡旭、呂翎瑜、吳霈萱、程冠廷及邱建勳，在計畫主持人李嘉崑老師帶領下，前往菲律賓進行為期一個月的「華語文數位教材製作研習會」，協助當地3所華僑學校、逾40位老師們製作數位教材，希望有助於改善師資不足、華語發音等問題。

研習內容包括劇本編寫、運鏡與構圖等，同時帶領參與老師使用便利的剪輯軟體，進行後製編輯，並鼓勵將當地生活模式融入教材中，增強熟悉感，並把成果帶回各校分享。

義大「華語文中心」則除了協助歸整排序教材外，該中心老師魏伶因也指導當地老師正確的華語發音；義大師生一行人受到熱情歡迎，除受邀至當地學生社團交流與走訪文化景點外，菲籍學生更熱情邀約參與當地文化慶典活動、菜餚烹調與學習方言等，互動十分熱絡。

義大「新南向學海築夢計畫」主持人曾士杰老師與李嘉崑老師表示，義大致力於將國際化拉進校園，鼓勵學生透過管道走出去，不同於海外留學交換，此次前往當地服務，踏入社區，他們更期許學生們在實踐的過程中，認識與學會尊重多元文化。

義大學生程冠廷與邱建勳均表示收穫頗豐，程冠廷前往大同中學，除協助分類中文教材，該校老師Teacher Ching和Teacher Myk則回饋傳授色彩管理與實際操作電腦繪圖及菲律賓被殖民史；邱建勳則前往三一學校，協助學生錄製與剪輯中文歌短片，共完成62支影片，他說，學生十分活潑熱情與積極向學，未來有意願赴菲從事教職工作，期待更深入了解當地文化風俗。

(中時 )