台中掃黑行動　警方鎖定幫派首腦逮49人

台中市警方配合警政署執行「全國同步掃黑行動」自9月25至29日止為期5天，針對黑道幫派堂口、經營圍事場所及夜店執行臨檢搜索掃蕩。（張妍溱翻攝）

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選前防黑暴力！台中市警方配合警政署執行「全國同步掃黑行動」自9月25至29日止為期5天，針對黑道幫派堂口、經營圍事場所及夜店執行臨檢搜索掃蕩；檢肅治平專案目標8人、手下共犯41名成員到案，起獲贓、證物，49人訊後依組織犯罪條例等罪嫌移送。

警方指出，市警一分局破獲42歲鄭姓主嫌為首的7人暴力恐嚇集團，鄭開設租車公司，藉口出租車輛損壞為由，以制式長槍、手槍恐嚇被害人付高額賠償、強取財物。市警三分局破獲25歲邱姓主嫌為首的7人暴力集團，邱以理容KTV、檳榔攤為據點，處理集團成員債務、感情問題，涉嫌恐嚇、傷害、毀損、強取財物。

烏日警分局查獲27歲施姓主嫌為首5人暴力集團，施替民眾居中調解金錢糾紛，強收調解費、工作費，若被害人不從，施教唆旗下成員，向被害人施以強盜、恐嚇、妨害自由及傷害等暴力行為。刑大偵一隊檢肅35歲林姓主嫌及成員共8人到案，林擁槍自重，教唆手下持槍恐嚇被害人償還高利貸。

刑大偵四隊檢肅51歲李姓主嫌共8人暴力集團，李嫌聚眾強佔東協廣場前的公設停車格經營計程車隊、長期收取保護費、並簽立切結書吸收成員，再以暴力、恐嚇等方式強迫其他車隊司機加入。

警方表示，這次掃黑針對幫派首腦，瓦解其組織，其幫派分子涉及恐嚇、傷害、毒品、槍砲、毀損、搶奪等罪嫌，查獲制式長槍1枝、制式手槍2枝、改造手槍1枝、子彈近300顆、各級毒品近1公斤及本票等犯罪贓證物。

(中時 )

台中市警方針對黑道幫派堂口、經營圍事場所及夜店執行臨檢搜索掃蕩；檢肅治平專案目標8人、手下共犯41名成員到案。（張妍溱翻攝）
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