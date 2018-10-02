柯文哲競選辦公室反擊葛特曼 有心人士對醫學發展與病患造成傷害

2018年10月02日 18:02 中時 張潼

《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）抵台，今下午舉辦記者會，會中他直指台北市長柯文哲曾到大陸參加葉克膜研討會，教導有活體摘除器官嫌疑的大陸醫師如何使用葉克膜，是最惡劣、最糟（the worst）的部分，無疑助長器官活摘。對此，柯競選辦公室回應，柯文哲是世界級葉克膜權威，受邀至世界各地教學與發表論文，絕對可受公評。

競辦更直接表示，葛特曼今記者會上未對自己態度4年前後匹變多作說明，卻攻擊柯文哲在葉克膜專業、推廣器官捐贈及移植制度透明化的努力，他應儘速說明，相關人士也不應再為選舉利益對醫學造成傷害、對醫師指控，造成對病人及家屬無法換回的遺憾。

柯文哲競選辦公室發言人林筱淇表示，希望葛特曼基於更清楚地說明，基於怎樣的證據、理由指控柯文哲，否則就是不實指控，團隊目前也由法律顧問搜集資料和證據中。

競選辦公室也發布一份更詳細的聲明強調， 柯文哲是世界級的葉克膜權威，曾多次受邀至馬來西亞、新加坡、香港、美國、歐洲、日本、大陸，針對葉克膜技術進行教學以及發表學術論文，其學術研究與臨床經驗在世界上具有一定的權威性，絕對可受全世界各先進國家器官捐贈及移植學界公評及檢視。且柯當年願意把所見所聞「公開」且「具名」發表，也是為了在全世界，包括大陸，推廣在器官移植捐贈上之公開透明。

至於帶病人到大陸器官移植，競辦強調，柯文哲在台大醫院加護病房任職期間沒有開設門診，所以沒有門診病人，所有病人都是送進加護病房後才由柯接手負責。問題是，器官移植的評估是在門診階段，且病人一旦離開加護病房，便不再是柯文哲醫師的醫療照護範圍，「請問，關於器官移植的指控，是在指控柯文哲醫師，還是指控整個台大醫院醫療團隊？」更不論2008年至2013年間，柯遭大陸禁止入境，如果他擁有關係，還會被禁止嗎？

(中時 )