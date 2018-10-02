宜蘭「丸山遺址」審議通過為國定考古遺址 成為全台第九處

位於宜蘭縣冬山鄉的「丸山遺址」，經文化部審議通過為國定考古遺址。（宜蘭縣政府提供）

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位於宜蘭縣冬山鄉的「丸山遺址」，經文化部審議通過，成為台灣第9處國定考古遺址，這也是繼南澳鄉「Blihun漢本考古遺址」後，宜蘭縣境內第2處國定考古遺址，審議結果將依法定程序核准後公告生效。

縣府文化局表示，「丸山遺址」位於宜蘭縣冬山鄉丸山村及八寶村境內，根據中央研究院及台灣大學研究結果，「丸山遺址」埋存台灣新石器時代晚期，長達1500年的史前文化（距今2400年至3900年），為台灣新石器時代晚期「丸山文化」的定名遺址，文化內涵充分展現該史前時期台灣北部、東部文化流動之軌跡，並同時兼具北部與東部之文化特徵；此外，透過歷次系統性考古發掘，「丸山遺址」出土12件罕見的「人獸型玉玦」，為全台單一遺址出土數量最多，顯見丸山於該史前時期島內玉器交流網絡的重要地位。

「丸山遺址」在1994年1998年間先後進行3次考古發掘，隨著大量史前遺物出土，宜蘭縣政府在2003年依法指定丸山遺址為縣定古蹟，2006年配合文化資產保存法修正指定為「縣定遺址」。

「丸山遺址」是宜蘭縣第1處縣定遺址，縣府為釐清其重要價值與連結在地文化資源共構保存，多年來先後完成文化園區總體規劃、縣境內具丸山文化特徵之遺址內涵研究，以及丸山遺址發掘資料整理報告，在「丸山遺址」成為國定遺址後，未來對遺址之保護及出土文物之展示教育等工作，將可獲得中央更充沛的資源挹注。

(中時 )

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