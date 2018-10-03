賣番麥待客之道是啥？ 鄭大姊：就像對待寵物

2018年10月03日 07:38 中時 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

鄭大姊在林內交流道旁土地公廟賣玉米、茶葉蛋、芭樂，粉絲眾多，其中之一是「馬先生」。（周麗蘭攝）

在國道三號林內交流道下土地公廟旁賣玉米、芭樂、茶葉蛋的鄭大姊，對客人極為耐心與禮貌，對家裡4隻紅貴賓更寵愛：伺候狗媽Sana泡美容浴、狗兒外出回家都擦腳、四狗爭吵不休她當糾察隊下令「排好」。

鄭大姊的燒番麥、芭樂、茶葉蛋有個大咖粉絲，那人第一次和隨扈坐在土地公廟前大快朵頤；第二次被民眾包圍照相；第三次請隨扈下車買，一買就300支玉米、200包芭樂、200個茶葉蛋、100碗豆花！鄭大姊有商業道德，只透露他姓「馬」。

馬先生加鄭大姊的Line以方便訂購，問她叫甚麼名字，她回答「賣番麥ㄟ」，比神秘。

每天陪伴鄭大姊做小生意的是紅貴賓，有時是狗媽Sana，有時是狗女兒「錢錢」，鄭大姊生意不忙時就打掃土地宮廟，有客人來Sana會靜靜跑去抓她，錢錢則是以吠叫當門鈴。

鄭大姊和丈夫養4隻紅貴賓，狗媽Sana愛泡美容浴，鄭大姊特地買溫泉粉伺候她泡澡，Sana不知從哪學，居然懂像人泡泥浴一樣，只留鼻子、眼睛在水面上，全身浸泡在泡腳桶，泡好就抓主人幫洗澡。

Sana（狗媽）、吉醬（狗爸）、錢錢（狗女）、財財（狗兒）一家四口住一間，各有各的窩、玩具、衣服，玩鬧得太囂張，鄭大姊四兩撥千金，叫牠們排隊、面壁就乖乖站好。

鄭大姊的4隻紅貴賓被訓練得很愛乾淨，外出回家都會在門口等，等主人擦腳、擦屁股，聽到「OK」一聲令下才進門。

(中時 )