頭份推崖線客家計畫　延續傳統資產

2018年10月02日 17:57 中時 何冠嫻

頭份市公所執行崖線客家資產保存暨環境營造計畫，將以3D彩繪妝點高架橋墩，營造客家庄的樸實與悠閒。（何冠嫻攝）

頭份市山下里擁有許多保存完整的客家聚落與土地公廟，市公所盼透過計畫設置牌面與文史導覽，能遊客認識在地歷史。（何冠嫻攝）

苗栗縣頭份市公所獲行政院客家委員會補助，將投入3100萬元，規畫「頭份市崖線客家資產保存暨環境營造計畫」，並於2日舉行說明會，將打造客家資產保存區，延續傳統建築與文化，預計明年6月完工。

頭份市公所獲客家委員會補助2790萬元的經費，並自籌310萬元，將以3100萬元針對龍鳳大排側邊農路，西起公義路、東至中興路及科東二路交叉口，規畫全長4.9公里的崖線堤岸廊道，將泥土道路重新鋪設瀝青混凝土、增加動線標示，打造安全、舒適的自行車旅遊路線。

此外，頭份市長徐定禎指出，廊道內有許多保存完整的客家聚落與土地公廟，因此藉廊道堤岸計畫，發掘廊道內的土地公廟、古厝等客家舊聚落，提升觀光與教育特色，取得古厝屋同意後，設置解說牌面與文史導覽，讓遊客能認識在地的傳統客家文化。

頭份市長徐定禎表示，藉重整計畫，盼能成為頭份特有的客家地景廊道，並將廊道暢通至竹南，完成充滿客家文史氣息且兼具安全觀光的單車路線，待中央客家委員會核定後，便能如期著手執行，預估明年6月可以完工。

(中時 )