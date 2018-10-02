中美貿易戰台灣成棋子？ 賴清德：台灣要在衝擊中力求生存

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中時

中美貿易戰開打，美國近日批准對台3.3億美元的軍售案，親民黨立委質疑這是美國總統川普發出重新思考「一中政策」的信號。行政院長賴清德表示，大陸企圖改變台海現狀，想要併吞台灣，美中貿易戰對台灣一定會有衝擊，但台灣一定要在衝擊中尋找契機，力求生存。

美國批准對台灣出售價值3.3億美元軍售案，親民黨立委陳怡潔在立法院施政總質詢時關切，川普是否已發出重新思考「一中」政策的信號，對台灣是加分或減分？是否有助於台海穩定發展？

賴清德答詢時表示，台灣自有存在的價值，不用因為美國支持我們就自我否定是美國的籌碼。不過賴清德也說，大陸企圖改變台海現狀下，美國對中國提出301條款，勢必也會對台灣造成衝擊，但我們也必須在衝擊中尋找契機，台灣沒有悲觀的權利，只有力求生存發展。

陳怡潔追問，台灣除了向美國買了武器外，近年來還向美國採購了新台幣475億元的黃豆，大陸媒體譏笑台灣「每餐吃臭豆腐也吃不過中國」，此舉是否過於冒進、衝動？台灣有必要在美中貿易戰中選邊站嗎？

賴清德說，大陸人口比我們多，消費比較大是個事實，但黃豆的採購是業界根據自己的需求去採買，並不是政府所購買，不必在乎大陸的冷言冷語。

賴清德強調，向美國買武器不是因為中美貿易大戰開始的，而是要捍衛台灣的主權跟民主，完全是因為大陸想要併吞台灣，不得不這樣做。賴清德也說，台灣有台灣的立場跟主張，台灣人民也有台灣人民的權益要捍衛，這是政府的責任。

(中時 )

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