涉內線交易案 「外資圈第一美女」邱慧平無罪脫身

2018年10月02日 18:13 中時 陳志賢

號稱「外資圈第一美女」、瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，被控涉入漢微科涉嫌內線交易案，北檢二度將邱女及她婆婆羅慧珠不起訴，將全案送高檢署再議。高檢署今天駁回北檢再議，邱慧平、羅慧珠終獲不起訴確定，自纏訟1年多的官司中脫身。

至於邱女丈夫、玄門藝術中心小開許耀仁，台北地院4月間依因證券交易法之內線交易罪判刑1年10月，緩刑3年，須向國庫支付100萬元。

漢微科因獲荷商ASML青睞，雙方從2014年起洽談合作併購可能性。ASML為處理併購事宜，委託瑞士信貸處理談判，並由邱慧平主導。但事後多人提前購買漢微科股票疑涉內線交易。

檢方調查，2016年6月16日重大訊息公布前，邱女丈夫許耀仁，在5月24日至6月15日透過人頭收購漢微科股票120張，並在購併案消息曝光後，賣出部分股票，之後再將未出脫的股票讓ASML溢價收購，估計許獲利2290萬5000元。

許坦承前年5月妻子邱女在廁所與國外團隊進行電話會議，他在門外聽到妻子提到購併案細節及交易模式，還穿插TENDER OFFER(收購)、HMII(漢微科縮寫)，他拼湊相關內容後，研判妻子受託承辦漢微科購併案，偷偷進場買股，並私下建議不知情的母親羅慧珠買進5張。

邱供稱，她為了保密，選在廁所內進行跨國電話會議，絕無外洩購併案訊息，不知丈夫及婆婆買股，她名下也沒買進漢微科，北檢採信邱說詞，去年9月起訴許，不起訴邱及婆婆。

但北檢送高檢署再議後，高檢署認為邱、羅2人不起訴部分，偵查不完備，去年10月發回北檢續查。北檢重啟偵查後，仍認為邱、羅2人罪證不足，8月間2度不起訴2人不起訴後，再送高檢署再議。這回高檢署認同北檢見解，駁回再議，邱慧平2人獲不起訴確定。

(中時 )