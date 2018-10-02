紅綠燈不連貫紅綠交錯 駕駛走走停停火氣大

2018年10月02日 18:25 中時 潘建志

屏東縣多條道路常有紅綠燈不同步、不連貫狀況，紅綠交錯讓駕駛走走停停，常讓人開到火氣都上來。屏東縣警局交通隊大隊長魏坤男表示，交通隊已通函各警分局針對轄區全面檢視，如有未連貫狀況會盡速調整，民眾若有問題也能向交通隊反映。

恆春樊姓民眾指出，台26線從恆春彰銀到南灣統一超商一段，沿途就有8個紅綠燈，讓人吐血的是還不同步，每天開車上下班感覺就像在過五關。他說，這條明明是主要幹道，不知哪個天才如此設計，他只能每天提早10分鐘出門因應，避免遲到。余姓民眾表示，台26線恆春機場到外環段也有相同情形。

常在屏東各地行走的田姓民眾表示，其實這個問題各鄉鎮都有，包括台27線萬丹交流道段、南二高下平面道路潮州至崁頂段、長治中興路到屏東市大連路等路段。許姓民眾表示，屏東市多條道路都有紅綠燈不同步情形，包括勝利路、公園路、瑞光路等。

有民眾私下透露，最誇張是10點過後的夜間時段，警方怕一路綠燈駕駛會加速直衝，因此多處都設計成紅綠交錯的「路障」降低車輛速度，減少車禍。像從屏東夜市到屏東台糖不到1公里的路段，8個紅綠燈竟然幾乎都不同步，有駕駛走走停停不耐煩闖紅燈，反而更加危險。

魏坤男表示，紅綠燈燈號由電腦控制，也有GPS衛星定位，因此同一區塊路段號誌應該會是同步的，不同步可能是電腦出問題，只要民眾反映就會調整，未來也將函請各警分局針對轄區內號誌，進行全面檢視與調整。

(中時 )