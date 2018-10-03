雲林》參選人提特色政見 設阿拉丁文化特區、打造癡情台西港

2018年10月03日 07:20 中時 張朝欣

預發》雲林》阿拉伯人後裔丁慶錡盼成立「阿拉丁穆斯林文化特區」。（張朝欣攝）

年底選戰逼近，各參選人紛出奇招提出特色政見，雲林第5選區縣議員參選人丁慶錡以雲林沿海丁氏是阿拉伯人後裔為訴求，提出「建設阿拉伯裔丁氏觀光文化特區」政見。台西鄉長參選人戴進隆則以大家耳熟能詳的歌曲「癡情台西港」為靈感，要打造台西港成為特色觀光景點。

在東勢鄉出生的縣議員參選人丁慶錡，老家在台西鄉，台西鄉是台灣丁姓民眾的最大聚居地，據丁氏族譜記戴，台西丁氏是阿拉伯人後裔，俗稱「阿拉丁」，丁慶錡因此提出「爭取經費建設阿拉伯裔丁氏觀光文化特區，以利成為國際回教文化觀光聖地」政見。

丁慶錡表示，他從小聽阿公講述台西丁氏族譜，阿公是「22世」，他是「24世」，台西丁氏祖先是穆斯林是非常特別的文化，因此他希望能加以發揚光大，打造1處雲林沿海回教觀光聖地，發展更具國際觀的觀光產業。

台西鄉長參選人戴進隆訴求用藝術文化翻轉台西，他表示台西港曾繁華一時，早年是兩岸商港，但因時空變遷榮景不再，後由歌手唐飛的1首「癡情台西港」而廣為人知，但目前台西港缺乏管理，港口淤積、堤岸破損，燈塔也年久失修，沒落的景象讓人感到相當可惜。

戴進隆說，台西港是台西鄉的象徵性地標，且具有全國性知名度，燈塔、夕陽、蚵田、風車充滿原始漁港風情，極具發展潛力，因此他特別提出台西港整建政見，希望打造成台西港為特色景點，發展地方觀光產業。

(中時 )