「猜猜我是誰」詐騙埔里逮3人 救回75萬元還民眾

2018年10月02日 18:47 中時 楊樹煌

▲埔里警分局埔里派出所員警與在台灣企銀查獲的詐騙集團車手。（楊樹煌翻攝）

「猜猜我是誰」詐騙集團以此手法行騙，假藉親友借錢，讓不少人上當；埔里警分局接獲民眾報案，隨即趕至台灣企銀，即時成功攔阻3位不知情婦女匯出的75萬元詐騙款，當場將3位車手歹徒逮獲，並隨案移送法辦。

警方指出，以「猜猜我是誰」的詐騙手法，行騙已近10年，但最近仍有不少人受騙，一般行騙對象都是40歲以上的民眾，因這些人社經地位較高，能詐騙金額較多，且他們都是交友廣闊的，稍有疏忽未求證就被詐騙，值得民眾注意。

埔里警分局是在1日下午15時許，接獲民眾報案，埔里台灣企銀疑有詐騙提款車手，經警方抵現場，發現有位男子正提領現金75萬元，現場並有兩位同行友人，警方立即將現場3位男子帶返派出所查證。

經查看車手所持有存摺，內有匯款人紀錄，發現有3位被害人被騙，警方從存摺抽絲剝繭，聯繫上1位家住新竹市的馬姓婦人，指在上午10時左右，接到對方自稱是其乾女兒急需用錢，婦人不疑有他，按對方指示，匯出28萬元至其提供的帳戶。

該婦人在警方通知前仍渾然不知被騙，經員警耐心說明，被害人才知原來被詐騙了，特別感謝埔里警分局在百公里外居然可成功攔截她被詐的錢財，深表感謝；警方成功攔截的75萬元，已逐一通知被害人前往領回。

埔里警分局長徐章哲呼籲民眾，請多關心家中長者生活狀況，以免被假檢警、ATM解除分期付款、猜猜我是誰假借親友借錢、或匡假投資等詐騙手法行騙，並要慎防未顯示號碼的來電及顯示號碼有「+」號的電話，應告知可善加利用 165 反詐騙諮詢專線，多一分查證，多一分保障！

(中時 )