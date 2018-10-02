修法對抗假新聞 賴清德：立院本會期提出

2018年10月02日 18:25 中時 鄭舲

假新聞風波不斷，蔡政府宣示打擊假新聞，除各部會設立澄清專區，也研擬修正《國安法》等法令防堵。行政院長賴清德表示，行政院將全面盤點現有法規，思考是要另立新法，或是修正現有法令，本會期就會提出。

民進黨立委李俊俋下午質詢時談到假新聞議題，他援引關西機場事件、總統蔡英文搭雲豹甲車以及駐日代表處謝長廷發言被扭曲為例，直指台灣的言論自由，已因假新聞泛濫成災，受到嚴重的衝擊與挑戰。

賴清德指出，假新聞對政府、對社會的傷害，對民心的影響是不容許的。政府希望不實訊息要去澄清，因此行政院網站、各部會網站都有相關訊息。李俊俋也提及，目前平面媒體、廣播電視都有相對應的主管機關，但網路媒體沒人管，因應時代應該有所調整。賴清德說，網路漏網政府會補起來，但是否要另立專法還要再討論。

另外，李俊俋表示，假新聞來自境外，尤其是大陸，行政院必須硬起來，強硬對抗假新聞。賴清德回應，「台灣主要威脅來自中國，除了沒有放棄武力攻打，現在又進行外部封鎖、內部分化，運用假新聞擾亂社會安定，政府一定會盤點法規，確定修法方向。」

親民黨立委陳怡潔質詢時也談及假新聞，陳怡潔批評，政府把執政不力、民調下滑、選情烏煙瘴氣都推給假新聞？賴清德回應，政府執政會秉於民意，深刻檢討，但假新聞擾亂社會安定也是事實。陳怡潔追問賴清德是否認同修國安法對付假新聞？賴清德說，他已責成政委羅秉成盤點現有法制，究竟是要整合法令另立新法，或是就現有法令修正，這會期就會提出。

陳怡潔也問到，大陸是假新聞最大亂源？賴清德說，「可以這樣講，中國的確運用各種管道散佈假新聞，影響台灣安定，在台灣假新聞上扮演重要的角色是事實。」

(中時 )