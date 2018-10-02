安以軒大氣曬生日照 驚見6000萬鑽石項鍊！

2018年10月02日 18:30 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

38歲的安以軒日前9月29日歡度生日，當天她在微博放上生日照片，除了和百億老公親密合照外，老公還送上一條鑽石項鍊，外傳價值超過6000萬，也被網友戲稱，是好幾棟房子掛在脖子上。

安以軒生日收到不少祝福紅包。（圖／翻攝自安以軒微博）

安以軒在微博寫下，「節日小孩收到小叮噹禮物，還收到85歲奶奶、姑姑們、大伯、爸爸的生日紅包，謝謝那麼多家人陪我一起吃蛋糕，也謝謝來自各方的祝福，我都收到了。」文內所提到的小叮噹，就是她的老公，也就是身價百億的澳門CEO陳榮煉。

安以軒收下老公送到大鑽石項鍊，預告超過六千萬。（圖／翻攝自安以軒微博）

從安以軒PO出的合照中發現，老公送的鑽石項鍊價值看似不斐，據珠寶界人士表示，此項鍊出自名牌，市價至少超過6000萬元，讓網友咋舌，「這是幾棟房子呀？」、「太幸福了吧」、「去哪找這種老公！」

不少網友也在微博祝安以軒生日快樂。（圖／翻攝自安以軒微博）

事實上，安以軒老公出手闊綽已不是第一次，2017年兩人登記結婚時，分別在台北、夏威夷兩地舉行婚宴，當時安以軒共換了3套不同的鑽石婚戒，價值逼近台幣1億元。但安以軒曾透露，自己不是為了錢才會嫁給陳榮煉，而對方溫柔的陪伴守護，讓她感動。

(中時電子報)