安以軒大氣曬生日照 驚見6000萬鑽石項鍊！

安以軒生日老公出手超大方送出六千萬鑽石項鍊。（圖／翻攝自安以軒微博）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

38歲的安以軒日前9月29日歡度生日，當天她在微博放上生日照片，除了和百億老公親密合照外，老公還送上一條鑽石項鍊，外傳價值超過6000萬，也被網友戲稱，是好幾棟房子掛在脖子上。

安以軒生日收到不少祝福紅包。（圖／翻攝自安以軒微博）

安以軒在微博寫下，「節日小孩收到小叮噹禮物，還收到85歲奶奶、姑姑們、大伯、爸爸的生日紅包，謝謝那麼多家人陪我一起吃蛋糕，也謝謝來自各方的祝福，我都收到了。」文內所提到的小叮噹，就是她的老公，也就是身價百億的澳門CEO陳榮煉。

安以軒收下老公送到大鑽石項鍊，預告超過六千萬。（圖／翻攝自安以軒微博）

從安以軒PO出的合照中發現，老公送的鑽石項鍊價值看似不斐，據珠寶界人士表示，此項鍊出自名牌，市價至少超過6000萬元，讓網友咋舌，「這是幾棟房子呀？」、「太幸福了吧」、「去哪找這種老公！」

不少網友也在微博祝安以軒生日快樂。（圖／翻攝自安以軒微博）

事實上，安以軒老公出手闊綽已不是第一次，2017年兩人登記結婚時，分別在台北、夏威夷兩地舉行婚宴，當時安以軒共換了3套不同的鑽石婚戒，價值逼近台幣1億元。但安以軒曾透露，自己不是為了錢才會嫁給陳榮煉，而對方溫柔的陪伴守護，讓她感動。

(中時電子報)

小15歲老公娶她崩潰偷哭 蕭淑慎… 十指緊牽「妹妹」惹議 林瑞陽、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。