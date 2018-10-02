台灣的國際郵包較「乾淨」？4000顆大麻種子「中轉」台灣運紐西蘭

關務署台北關成功攔截了一批從大陸啟運，中轉台灣準備運往紐西蘭的郵包，在郵包中查獲夾藏3983顆大麻種子，全案移交法務部調查局桃園市調查處展開後續偵辦。（關務署提供）

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關務署台北關成功攔截了一批從大陸啟運，中轉台灣準備運往紐西蘭的郵包，在郵包中查獲夾藏3983顆大麻種子，全案移交法務部調查局桃園市調查處展開後續偵辦。（關務署提供）

關務署台北關日前接獲線報，成功攔截了一批從大陸啟運，中轉台灣準備運往紐西蘭的郵包，在郵包中查獲夾藏3983顆大麻種子，全案移交法務部調查局桃園市調查處展開後續偵辦。

台北關指出，9月29日海關關員接獲線報指稱，有一批郵包可能夾藏毒品，並會先運至桃園機場某空運倉儲公司轉口倉內再轉寄出去，關員29日下午3時30分前往轉口倉攔查該批郵包，在打開郵包檢查時，在25件郵袋中查獲3983顆大麻種子，毛重128公克。

據了解，雖然大陸及香港等地都有直飛紐西蘭的航班，毒梟若要以郵包寄送毒品，大可以用直航班機運送。但這批夾藏大麻種子的郵包運送方式卻用比較繁雜的方式，先用快遞貨物從大陸啟運，到了香港轉為郵包運到桃園機場，接續準備以郵包的方式運往紐西蘭。

為何毒梟要用這麼繁雜的方式運毒，主要是因為我國寄出的國際郵包較他國相對「乾淨」，被其他國家列為低風險來源，而且航空貨物也不會註明上一個來源國，研判毒梟想利用「台灣出口」的優勢，企圖躲避目的地國家的查緝，既使耗費較多時間、運費也在所不惜。

台北關已經指示所屬各單位，加強查察以類似途徑運送的快遞貨或郵包，堵住毒梟這條運毒管道。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )

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