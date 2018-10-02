冷凍釋迦首銷日 駐日代表先來賣

2018年10月02日 19:02 中時 游昇俯

克服外銷儲運、檢疫的限制，農委會補助台東地區農會開發冷凍釋迦技術，打開釋迦外銷新途徑。繼8月試銷美國市場後，我國冷凍釋迦首度外銷日本，將在駐日外館國慶酒會上亮相，與日本外賓分享如冰淇淋般的特殊口感及甜美滋味。我國駐日代表處今（2）日也特別召開記者會，宣傳這批銷日的冷凍釋迦。

農委會國際處科長唐淑華表示，因釋迦容易熟爛，外銷僅能尋找鄰近國家，今年外銷約9千多噸，95%都是銷往中國大陸；並且，由於日本檢疫條件嚴格，要求水果需經過蒸熱處理來殺死寄生蟲，釋迦容易因此耗損，以致我國目前沒有外銷日本。

為克服水果外銷儲運、檢疫的限制，台東地區農會與專業團隊開發冷凍技術，將熟成的釋迦以零下50度C急凍的方式外銷，今年5噸的冷凍釋迦已順利通過日本檢疫關卡，將在我國東京、大阪駐日外館所舉辦的國慶酒會上，作為外賓伴手禮，後續會再接洽超市通路，讓日本民眾也能品嘗到。

唐淑華表示，經冷凍後的釋迦口感與鮮果不同，比較像冰淇淋，喜歡釋迦的日本民眾很喜歡，但沒嘗過釋迦的接受度就還需要適應，但冷凍新技術已打開了釋迦全年外銷的可能性。她說，8月已有5噸冷凍釋迦外銷美國市場，透過超市通路提供試吃，頗受歡迎，回購狀況不錯，已全數銷完，目前尚在洽談外銷事宜中。

(中時 )