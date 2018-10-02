蔡振南談拍戲「像做愛」！國民阿爸登《GQ》變身時尚型男

2018年10月02日 18:42 中時 林淑娟

蔡振南接受時尚雜誌專訪。（GQ提供）

蔡振南接受時尚雜誌專訪。（GQ提供）

「國民阿爸」蔡振南日前為全新華劇《必勝大丈夫》宣傳拍攝GQ雜誌並接受專訪，螢幕上常扮演警察、黑道的硬漢形象，沒想到一戴眼鏡、穿西裝，讓人發現蔡振南原來也能展現英倫時尚的氣質，從「本土老爸」變身「潮流爹地」，本來不相信自己可以當時尚型男，沒想到拍攝當天，也被自己的時尚帥照給驚艷了。

談到第一次接受時尚雜誌內頁專訪，蔡振南從來沒想過自己會登上時尚雜誌，自認一點也不時尚的他說：「開始聽到要拍GQ雜誌第一個反應是怎麼可能！不過當天看到拍攝成果就像時尚大片，一顆心也就放下了。」他蠻佩服當天的造型師和攝影師，居然可以化腐朽為神奇。稱讚拍出的照片相當有味道，覺得很滿意。

因為這次的拍攝讓蔡振南穿上平時不會穿的衣著，以往拍戲的衣服設計都跟他平常穿的衣服差不多，南哥笑說常常有工作人員搞不清楚他是上班還是收工的狀態。

蔡振南的人生走過不少風雨，曾創下三金滿貫的記錄，今年更再度風光入圍金鐘男配角，講起拍戲，蔡振南整個人都亮了起來，侃侃而談間金句齊發，還把拍戲形容「就跟做愛一樣」，他說：「因為溫度剛好、速度剛好、時間剛好，感覺是騙不了人的，等太久，靈感就跑光了！」

拍攝雜誌穿上西裝，正巧新戲《必勝大丈夫》中的蔡振南，便是飾演西裝師傅，劇中他不再是破碎家庭的魯蛇老爸，改演帥氣中年西服店師傅，還是三個正妹女兒的老爸，擁有一個美麗溫柔的老婆，完全的「人生勝利組」。面對如此反差的角色設定，蔡振南游刃有餘地說：「不管什麼樣的父親，我都有把握演得和之前的角色不一樣。」

南哥不僅是個優秀演員，同時也身兼歌手、創作人身份，年輕時曾寫出〈心事誰人知〉、〈金包銀〉、〈花若離枝〉等許多家喻戶曉的經典歌曲，不少歌迷近年都引頸企盼南哥再出新專輯，他對此笑笑回應：「可能之後會自己出錢做一張爵士風格專輯，錄幾首自己喜歡的歌。」

(中時 )