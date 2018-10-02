11月足球國際賽 可能本土教練先救火

邱義仁將出任中華足協理事長，表示因為時間關係，11月國際賽不排除由本土教練領軍救火。（中央社）

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中時電子報
／台北報導

邱義仁將回鍋擔任中華足協理事長，儘管他在2日記者會提出政見，強調健全體質重於世界排名的理念，但11月男女足都有國際賽，總教練人選迫在眉梢。邱義仁則說，由於時間關係，這次比賽不排除先由本土教練領軍。

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「男足總教練人選方面，目前還談不上在接觸，只是這麼短的時間內，要找外籍教練不見得來得及，還要跟體育署簽約，而且一上來短時間就要求成績，對教練也不公平，不排除先找本土總教練。」邱義仁在記者會說。

中華男、女足11月都要在主場角逐東亞錦標賽的2輪賽事，女足在11月上旬還有奧運亞洲區首輪資格賽要踢。但不論是男足的英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White），還是女足的日籍教頭堀野博幸，合約在亞運後都已到期，未獲續約，懷特甚至已接下香港男足兵符，目前中華男女足國家隊均處於無教頭狀態。

然而足協6日改選，等到人事業務完成交接，最快也是10月中了，而目前國內各運動代表隊聘請外教，薪資多由體育署補助支付。要找到合適的外教人選，並且完成三方簽約等相關程序，應付11月的國際賽的確有困難。

儘管可能先由本土教練救火，邱義仁私下仍強調未來尋覓外籍教練，並藉由其專業來提升本土教練職能的重要性。「目前在了解包括懷特和日本教練留下來可以學習的優點，另外如體能教練也很重要，球員能否上場比賽，要由體能教練評估他們的身體狀況而定，若不行就不能比賽，連總教練也不能吭聲。」邱義仁說。

(中時電子報)

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