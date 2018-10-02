反空污公投成案 九合一選舉一併投票

2018年10月02日 19:07 工商 彭媁琳

中選會今日審議國民黨立委盧秀燕提出的反空污公投案，委員會決議成案，將於11月24日舉辦的九合一地方選舉中合併投票。中選會副主委陳朝建指出，反空污公投連署書偽造比例高，將同時依法提出刑事告發。

據中選會和戶政機關比對結果，反空污公投案連署書為49萬7,193份，合格數為31萬4,345份，不符合規定數為18萬2,848份。其中，有偽造情事達7萬7,194份、死亡連署1萬1,849份。

陳朝建表示，反空污公投連署書偽造比例高，除予以譴責外，也將依法提出刑事告發，委員會經過充分討論後成案，但這是通新的決議。

藍綠雙方在立院總質詢中，互批本次公投案的弱點。中選會主委陳英鈐受到盧秀燕質疑後，忍不住哽咽表示，中選會討論本案時他感到非常痛心，看到當中有1萬多份死人連署，很多明顯是抄寫的，但中選會必須守法，做出這個痛心的決議。

行政院長賴清德也指出，他個人對於此案也感到非常痛心，好不容易公投法過關，打開鳥籠公投，但是提案者卻踐踏主權在民的真諦，為了個人的政治目的不惜大量造假，令人痛心。

民進黨立委葉宜津表示，由盧秀燕推動的反空污連署中，有1萬多人已經死亡了，還參與連署，國民黨是做賊喊抓賊，民進黨執政的政府依法讓這個公投案通過，代表民進黨對人民的尊重。

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