兄妹攜手參選市議員 請出三太子助陣

2018年10月02日 19:09 中時 李其樺

2013年新營太子宮代表台南赴印尼雅加達表演電音三太子，引發當地轟動，成功將台灣宮廟文化行銷海外，張富森也曾參與其中，當選後希望藉過去促成國民外交的成功經驗來推動市政。（李其樺攝）

張家睿參選第五選區（善化、安定、新市、山上、新化）市議員，希望能為在地長者爭取更多福利和可供休閒的綠地。（李其樺攝）

台南市有許多政治素人參與年底三合一選舉，其中張富森、張家睿兄妹皆以無黨籍身分參選台南市議員，2日特別請出三太子為他們加持，未來無論勝選與否，都會回到各自工作崗位，持續為民服務。

張富森今年43歲，軍官退伍後開始從商，目前擔任中小企業主，同時也是永康區公所行道樹修剪承包商、長榮大學客座講師。張富森表示，他和妹妹都出身基層，近年看到水果生產過剩滯銷影響農民生計、政府機構存在嚴重貪瀆現象、基層不少承包商備受欺壓等原因，讓他決定參選從政。

妹妹張家睿今年40歲，目前任職新市一家眼科診所行政人員，她說因為認同大哥理念，決定年底一同參選市議員。除了大哥登記參選第七選區（永康區），她則參選第五選區（善化、安定、新市、山上、新化）市議員，希望能為在地長者爭取更多福利和可供休閒的綠地。

張富森、張家睿兄妹強調，當選後要協助農民銷售水果和農漁牧產品到大陸，使農民有更好的生活，讓兩岸在和平的基礎上，經濟共同繁榮，人民安居樂業，並作為兩人共同政見。

張富森透露，2013年新營太子宮代表台南赴印尼雅加達表演電音三太子，引發當地轟動，成功將台灣宮廟文化行銷海外；其實當年他也曾參與其中，協助團員機票、住宿和行程規畫，因此與三太子信仰結緣；這次選舉特別請出三太子，希望為兄妹倆加持並帶來好運。

張富森說，他們兄妺倆過去沒有參選經驗，也沒有任何政黨奧援，這次選舉他們不會向選民募款，會自食其力打完這場選戰。

(中時 )