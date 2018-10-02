潭美挖坑給康芮跳！專家：颱風強度已達顛峰

2018年10月02日 18:56 中時電子報 林郁庭

強颱康芮目前持續往往西北方向移動，預測從台灣與琉球中間通過，4日及5日最靠近台灣。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在臉書上說明，颱風強度已經達到顛峰，再加上將通過潭美颱風遺留的冷水坑，因此強度發展應該會受限，預估今晚之後強度將逐漸減弱，靠近台灣時為中度颱風等級。

吳聖宇表示，由目前高壓實際的強度來看，颱風路徑預估仍將通過宮古島附近後逐漸北轉，略偏西的話有機會經過宮古島到石垣島之間的海域，不過依照氣象局下午發出的預報路徑來看，暴風圈邊緣仍可能略過海上警報發布線，是否發布颱風警報仍值得觀察。「如果需要發布颱風警報的話，時間點可能落在周四清晨」。

吳聖宇進一步說，颱風移動速度比預期要來得快，顯示引導氣流還算明顯，顯示引導氣流還算明顯，使得明天周三起外圍環流雲層水氣接近，迎風面北部、東北部、東部逐漸有短暫陣雨。吳聖宇認為，由於康芮速度快，最接近台灣的時間點將提前到周五白天期間，週五晚間後開始逐漸遠離，周末期間(6-7日)颱風遠颺，由較乾燥北風接手，天氣預估較為穩定。

「台灣颱風論壇」也在粉專上幽默寫，「潭美挖洞，康芮跳」，解釋康芮巔峰維持不久的原因是，前方的「冷水坑」。這個冷水坑是「潭美」颱風慢行期間，不斷翻攪海水，而形成的「冷水坑」，當颱風進入冷水坑時，少了暖海水的能量支持，變會減弱下來。「台灣颱風論壇」還打趣把兩個颱風擬人化，康芮就不偏不倚的準備「直闖」潭美挖的洞，「現在的康芮，想必很無奈吧」。

康芮今天下午2點在恆春東南東方約1250公里的海面上，以時速17公里的速度朝西北前進，氣象局預報員官欣平表示，康芮的確要走向冷水坑，因此會讓颱風強度減弱，預估4日、5日上半天是最接近台灣的時段，使得北部、東半部還有台中以北的區域4日開始會有明顯降雨，雨量最高達豪雨等級。

(中時電子報)