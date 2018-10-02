報復干預選舉 美國考慮停發中國公民學生簽證

2018年10月02日 19:00 中時電子報 盧伯華

美國總統川普曾公開聲稱中國干預美國國會期中選舉，白宮內鷹派主要人物提議停止向中國大陸人民簽發學生簽證，美國經過詳細討論與評估後，擔心此舉可能在經濟上與外交上引發重大衝擊而暫時擱置。

據倫敦《金融時報》報導，3名熟悉白宮事務的消息人士指出，美國政府曾就處理中國間諜問題進行辯論，主張強硬移民政策的鷹派白宮幕僚米勒(Stephen Miller)敦促川普及其他政府官員，要求他們採取措施讓中國公民無法在美國留學。

報導說，在去年12月白宮發布國家安全戰略後，對於中國學生簽證問題的爭論愈演愈烈，白宮國家安全戰略表示將「嚴審簽證程序以減少非傳統情報收集造成的經濟竊盜行為」，同時考慮限制外國學生進入與科學相關的領域學習。

消息人士稱，雖然辯論主要聚焦在間諜活動上，但米勒認為此一計劃也會傷害那些批評川普的精英大學成員。此事後來經過激烈爭論，其中包括與美國駐華大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)與米勒的針鋒相對，最後在春季的白宮會議上拍板定案。

布蘭斯塔德從經濟的角度指出，限制中國留學生對長春藤名校影響不大，但對很多州的小型學院就非常關鍵，因為數量眾多的中國留學生的支出與消費為他們帶來服務業大量收入。他指出米勒建議的做法太過嚴厲，並以此成功地說服了川普。

報導說，布蘭斯塔德的發言人拒絕對此發表評論，白宮也不願表示意見。

雖然川普決定不採取這種激進措施，但包括納瓦羅(Peter Navarro)在內的一些鷹派仍繼續推動對中國採取強硬政策。更加堅定的立場。消息人士表示，目前因為川普發動對中國的貿易戰，持溫和態度的官員擔心米勒的提議可能會敗部復活。

美國智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations ) 移民專家奧登(Edward Alden)說，拒絕外國學生將嚴重影響美國經濟，長期以來美國吸引了大量最有才華的移民，這些移民來這裡是因為要上最好的大學，一旦關閉這條管道，美國將變得更窮且更弱。

報導引用國際教育協會(Institute of International Education)的數據說，中國是2016-17學年美國留學生的最大來源。這段期間有超過35萬的中國公民在美國大學就讀，是第二名印度學生的將近一倍。

雖然許多官員反對米勒的建議，但美國政府內很多人愈來愈擔心中國的間諜活動，其中有些是以學生和研究人員的身份潛藏在美國的大學內。聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)表示，他們很擔心中國使用「非傳統」方式收集情報，尤其是學生、教授和科學家。

報導說，美國許多官員都認為，中國的情報活動威脅應該要留意，但不能反應過度。一名中國官員在受訪時指出，米勒的提議是極為荒謬而短視的，僅是2017年，中國留學生就為美國帶來180億美元(台幣5570億)的收入。「將學生正常交流政治化，關閉交流與合作的大門，這與全球化的趨勢背道而馳。」他說。

(中時電子報)