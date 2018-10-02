諾貝爾物理學獎 誕生史上第三位女性得獎者

2018年10月02日 19:39 旺報 張國威

中新網2日報導，瑞典皇家科學院2日在斯德哥爾摩宣布，諾貝爾物理學獎一半授予美國物理學家阿希金（Arthur Ashkin），另一半授予法國物理學家莫羅（Gérard Mourou）和加拿大女性物理學家史特克蘭（Donna Strickland），以表彰他們在雷射物理領域的突破性發明。

據悉，他們將獲得金質獎章、證書，並分享900萬瑞典克朗（約合台幣3000萬元）的獎金。

根據諾貝爾獎官網，從1901年至2017年，諾貝爾物理學獎已頒發111次，此前歷屆得主僅有2位是女性。

史特克蘭在接到電話得知自己獲得諾貝爾物理學獎後表示，「這很瘋狂」。

諾貝爾物理學獎今年表彰的發明，給雷射物理學帶來了革命。雷射讓觀察到極其小的東西和極其快的進程成爲可能。先進的精確儀器開啓了全新的研究領域，也在工業和醫學領域有諸多應用。

1987年，阿希金做出了一項重大突破，利用光學鑷子抓起了活的細菌，而沒有對它們造成損傷。他立即開始了對生物系統的研究。今天光學鑷子被廣泛應用於探索生命的機制。

莫羅與史特克蘭的工作，讓人類成功創造出迄今爲止最短最強的雷射脈衝。他們革命性的論文發表於1985年，成爲史特克蘭的博士論文的基礎。他們的新技術被稱爲「啁啾脈衝放大」（CPA），它很快成爲了後續高強度雷射的標準技術。每年數以百萬計的眼科矯正手術所使用的強雷射光束，都有它的身影。

(旺報 )