社內發展協會推出兒童繪本 傳承在地文史

新市社內社區發展協會近日完成《那些年 這些事-快讀新港社》兒童繪本，預計今年10月出版，讓更多民眾能以通俗明瞭方式快速認識在地文史。（李其樺攝）

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新市社內社區發展協會近日完成《那些年 這些事-快讀新港社》兒童繪本，理事長魏千富（左）希望讓更多民眾能以通俗明瞭方式快速認識在地文史。（李其樺攝）
《那些年 這些事-快讀新港社》兒童繪本，以通俗文字和充滿童趣的插圖，介紹新社文史。（李其樺攝）
新市社內社區發展協會繼去年出版《十二生相》台語兒歌繪本後，預計今年10月出版《那些年 這些事-快讀新港社》繪本，介紹新市在地文史。（李其樺攝）

新市社內社區發展協會理事長魏千富多年來推動社區營造，繼去年出版社區第一本台語兒歌繪本後，今年社區發展協會與遠東科技大學合作，完成《那些年 這些事-快讀新港社》兒童繪本，預計10月出版，讓更多民眾能以通俗明瞭方式快速認識在地文史。

魏千富過去在保險公司上班，退休後在新市社內社區發展協會服務，2012年接任社區發展協會理事長後，積極推動台語教學與各種才藝課程，提供社區長者樂活空間，也將長者從事才藝創作成果用來美化社區，使得原本沉寂的社內里開始欣欣向榮。

去年魏千富與老師、學員共同出版《十二生相》兒童繪本，書中除了介紹早期有關十二生肖台語兒歌，並教導民眾用羅馬拼音學台語，佐以有趣生動的繪圖，為社區第一本兒童繪本。

魏千富表示，她本身為新營人，嫁來社內里已經超過30年，對於現在生活的土地懷抱深厚感情，學習台語文學過程中，同時瞭解新市歷史沿革，希望將先人文化傳承下來，於是今年初開始籌畫編書，近日終於完成《那些年 這些事-快讀新港社》兒童繪本。

魏千富指出，《那些年 這些事-快讀新港社》為一本介紹新市文史的兒童繪本，內文由台語工作者董峯政老師撰寫，書中插圖由遠東科大創新設計與創業管理系多名教師、社區千歲團共同創作完成，並獲得台南市文化局補助出版。

魏千富表示，新市過去曾為平埔族新港社發源地，因此以新港社命名，全書以通俗文字和充滿童趣的插圖，介紹新港文書、番王里加、黑狗葬遺址等重要文史，讓讀者能夠快速認識新市發展沿革，傳承在地文化。

(中時 )

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