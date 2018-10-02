高雄市議會國民黨團 籲陳韓公開辯論停止負面選舉

高雄市議會國民黨團向民進黨叫陣，揚言不停止抹黑就要提告。（李義攝）

友善列印
中時

高雄市議會國民黨團2日向民進黨叫陣，1周內拆除所有抹看板，否則將提告訴；同時向陳其邁喊話，出來與韓國瑜辯論，不要躲在後面進行噴墨式的負面選舉。

國民黨團一字排開，總召許崑源表示，只因選戰五五波，民進黨傾全黨之力，上到總統下至議員候選人都把砲口對準韓國瑜，成了民進黨每日一黑目標。

許崑源嗆說，選舉不要搞骯髒手段，大家按照規矩來，難道民進黨沒有抹黑就不會選舉？並指陳其邁會選到如此低迷，是因為負債高、水災讓陳菊神話破功、經濟景氣又差，結果陳菊選擇離開高雄市。

議員黃紹庭表示，最近PTT已發現有人用買來的帳號，在網路上專門發文攻擊韓國瑜，帳號原主人出面澄清這個帳號早在幾年前就賣掉，黃紹庭呼籲帳號持有人不要繼續做踩線的事。

對於有人在路邊架設「韓國瑜主張賭場、打壓母語」看板，國民黨黨團委的律師林春華表示，依現有蒐集到的抹黑看板來看，可謂證據確鑿，已經違反選罷法意圖使人不當選；其次，有人網路購買帳號攻擊候選人，提出告訴後，檢察官就可依法追查來源。

黨團書記長陳美雅表示，民進黨及相關側翼1周內必須拆除所有抹黑看板，否則將依法提出告訴。黨團同時呼籲陳其邁出來和韓國瑜舉行公開辯論，不要躲在背後進行噴墨式選舉，用君子之爭取代抹黑。

民進黨高雄市黨部主委趙文男回應，議員候選人只是把說過的話再說遍，算抹黑嗎？有無抹黑就交給市民評定吧。據悉，議員候選人還要再懸掛類似的看板。

(中時 )

桃衛生局前封路辦競選活動 鄭文…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。